"NaturTalente" zu Gast bei Sanofi Österreich

Sanofi ist auch 2018 Unternehmenspartner des High Potential Programmes der Universität Wien

Wien (OTS) - 35 Master- und PhD-Studierende/-AbsolventInnen naturwissenschaftlicher Fächer (u.a. Biologie, Chemie, Pharmazie, Molekularbiologie, Medizin) waren im Rahmen des High Potential Programmes „NaturTalente“ zu Gast bei Sanofi. Im Rahmen einer Podiumsdiskussion mit den Führungskräften von Sanofi Österreich erhielten die Studierenden praxisnahe und authentische Einblicke in die möglichen Beschäftigungsfelder der pharmazeutischen Industrie.

„Die Digitalisierung wird den Arbeitsmarkt im Gesundheitswesen stark verändern. Daher ist es für Studierende wichtig, sich noch vor Abschluss des Studiums intensiv mit der Karriereplanung zu beschäftigen. Hinzu kommen die Anforderungen eines stetig wachsenden Life Sciences-Industriezweigs. Unternehmen mit einem strukturierten Talent Management haben einen klaren Wettbewerbsvorteil. Insofern freuen wir uns, mit dieser Initiative High Potentials zu fördern und die Verbindung des naturwissenschaftlich-akademischen Bereiches mit der Industrie zu stärken“, so Mag. Sabine Radl, Geschäftsführerin von Sanofi Österreich.

Für das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung nahm Ministerialrat Mag. Thomas Weldschek, Abteilungsleiter in der Hochschulsektion, an der Veranstaltung bei Sanofi teil: „Die Universitäten sind die Hauptforschungseinrichtungen unseres Landes. Ihre Leistungen in der Grundlagenforschung und der Ausbildung junger Forscherinnen und Forscher stellen einen wichtigen Treiber für Innovation dar. Entscheidend ist, für den exzellenten Nachwuchs auch exzellente Rahmenbedingungen zu schaffen“, führte Mag. Weldschek aus.

„NaturTalente“ ist ein High Potential Programm der Universität Wien in Kooperation mit Uniport für Master- und PhD-Studierende im Bereich Naturwissenschaften/Life Sciences. Ausgewählte Unternehmenspartner wie Sanofi erhalten die Möglichkeit, jene ausgewählten Nachwuchskräfte kennenzulernen, die jeweils von ihren Fakultäten nominiert wurden. Mehr Infos unter https://www.uniport.at/uniport/naturtalente/.

