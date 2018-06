Nehammer tief betroffen über Ableben von Sissy Mayerhoffer

Wien (OTS) - Die Volkspartei trauert um innovative Medienmanagerin, kommunale Verantwortungsträgerin und ehemalige Mitarbeiterin Elisabeth Mayerhoffer. „Sie war eine bedeutende Persönlichkeit, die die Gesellschaft geprägt und mitgestaltet hat. Ihr Ableben ist ein großer Verlust“, sagt Generalsekretär Karl Nehammer.

„Elisabeth Mayerhoffer hat unsere Gemeinschaft in ihrer Zeit als Medienmanagerin, Kommunalpolitikerin und Mitarbeiterin der Volkspartei entscheidend mitgeprägt“, so Nehammer. Außerdem würde ihr beachtenswerter beruflicher Weg und ihre Erfolge in leitenden Funktionen bei Ö3, der Verlagsgruppe News, sowie ihre Tätigkeit Leiterin des ORF-Humanitarian Broadcasting in Erinnerung bleiben.

Unser tiefes Mitgefühl gehört in diesen schweren Stunden besonders ihrer Familie und allen Angehörigen.

