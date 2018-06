Verkehrslichtsignalanlage an der B 9 bei der Anschlussstelle A 4 Flughafen Ost errichtet

Erhöhung der Verkehrssicherheit

St. Pölten (OTS/NLK) - Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit wird ab sofort die Kreuzung an der B 9 mit der Anschlussstelle A 4 Flughafen Ost mit einer Verkehrslichtsignalanlage geregelt. Da es sich bei dieser Kreuzung um einen Unfallhäufungspunkt handelt, hat das Land Niederösterreich gemeinsam mit der ASFINAG und der Flughafen Wien AG die Errichtung einer Verkehrslichtsignalanlage beschlossen. Verkehrszählungen haben gezeigt, dass in Spitzenstunden diese Kreuzung mit einem Verkehrsaufkommen von rund 1.500 Fahrzeugen frequentiert ist.

An dieser Kreuzung gibt es keinen Fußgeher-Verkehr und somit keine Schutzwege. Das Ampelprogramm der Anlage ist in der Hauptrichtung mit den beiden westlich befindlichen Ampelanlagen an der B 9 koordiniert. Die kaum benutzte nördliche Relation (Zufahrt zur Stromversorgungsanlage) wird nur auf Anmeldung mittels Bodensonde dazwischengeschaltet. Die Umlaufzeit beträgt 92 Sekunden und erhöht sich bei zusätzlicher Anmeldung des nördlichen Astes auf 105 Sekunden.

Die Planung der Ampelanlage wurde vom Büro Step ZT erledigt. Die Elektroarbeiten wurden von der Firma Swarco Traffic Austria GmbH aus Wattens ausgeführt. Sowohl die Signale als auch die Beleuchtung sind mit LED-Technik ausgestattet. Die notwendigen Straßenbau-, Fundierungs- und Grabarbeiten für die Masten, sowie die Bodenmarkierung wurden von der Straßenmeisterei Bruck an der Leitha ausgeführt. Die Arbeiten konnten in einem Zeitraum von zwei Monaten umgesetzt werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 250.000 Euro, wovon rund 50 Prozent vom Land Niederösterreich, rund 25 Prozent von der ASFINAG und rund 25 Prozent von der Flughafen Wien AG getragen werden.

Nähere Informationen: NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 0676/812-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at.

