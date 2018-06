Sebastian Kurz: Tiefe Betroffenheit über das Ableben von Elisabeth Mayerhoffer

Wien (OTS) - Tief betroffen reagiert Bundeskanzler Sebastian Kurz auf die Nachricht des Ablebens von Elisabeth Mayerhoffer. „Wir verlieren mit Sissy Mayerhoffer eine besondere Persönlichkeit. Sie hat wesentlich dazu beigetragen, Österreich humanitärer zu machen“, so Sebastian Kurz.

Elisabeth Mayerhoffer hat als Leiterin des ORF-Humanitarian Broadcasting wesentlich zum Erfolg von Formaten wie „Licht ins Dunkel“ beigetragen. „Speziell mit diesem Engagement und ihren Verdiensten rund um das Freiwilligenjahr 2011 hat sie nachhaltig Spuren hinterlassen“, so Kurz weiter. Kurz hob hervor, dass bei ihr „stets der Mensch, und die Hilfe in der Not im Mittelpunkt ihrer Tätigkeit standen.“

„Wir gedenken voller Dankbarkeit einer großen Österreicherin, deren Verdienste um Hilfsbereitschaft und Humanität wir immer schätzen werden“, so Kurz abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die neue Volkspartei

Abteilung Presse, Kommunikation

Tel.:(01) 401 26-620

presse @ oevp.at

http://www.oevp.at