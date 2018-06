Grüne: Stögmüller: Moscheen-Schließungen dürfen kein PR Gag bleiben - Problem der extremistischen Vereine geht tiefer – bis in die Parteien

Gefahr „Graue Wölfe“: Anfrage von Bundesrat Stögmüller an Innenminister und Buchpräsentation mit Extremismusexperten Thomas Rammerstorfer

Linz (OTS) - Der radikale Islamismus, die extremistischen Strömungen in türkisch-nationalen Vereinen sind ein großes Problem und seit Jahren bekannt. Die Schließung einiger Moscheen dürfen kein PR Gag bleiben, der nur an der Oberfläche kratzt. Das Problem geht viel tiefer, ist weit verzweigt, betrifft auch die Parteien und deren Verbindungen zu einschlägigen Vereinen. Ich habe dazu bereits vor einigen Wochen eine Anfrage an den Innenminister gestellt und bin gespannt auf die Antwort“, reagiert der Grüne Bundesrat David Stögmüller auf die angekündigten Moscheen-Schließungen

Seit Jahren weisen die Grünen darauf hin, dass SPÖ und ÖVP über Jahre nationalistische Vereine mit einem Naheverhältnis zu extremistischen Gruppen hofieren und Kontakte pflegen. Seit Jahren warnen die Grünen vor den ultranationalistischen, faschistischen „Grauen Wölfen“, die insbesondere in Oberösterreich sehr aktiv sind. In Linz wird der Verein Avrasya immer wieder mit den Grauen Wölfen in Verbindung gebracht, aber auch das Innviertel wird zusehends Schauplatz ihrer Aktivitäten, die sie als oft als Integrationsmaßnahmen in Kampfsportgruppen und Jugendgruppen tarnen.

„Das alles gehört aufgeklärt und vor den Vorgang. Und Kanzler Kurz und SP-Chef Kern haben sich der Frage zu stellen, warum sie auf dem rechtsextremen Auge auf vielen Ebenen blind sind. Mit Moscheen Schließungen und Warnungen alleine ist es nicht getan“, betont Stögmüller, der an dieser Stelle eine Buchpräsentation samt Diskussionsrunde zum Thema für kommende Woche ankündigt.

Diskussionsrunde und Buchpräsentation zum Thema Graue Wölfe:

Türkische rechtsextreme in Österreich, mit Extremismusexperten Thomas Rammerstorfer

Palais Epstein / Parlament Wien, Di., 12.06, 17:00 Uhr

Stögmüller: „Ein hochinteressantes Buch und eine hochinteressante Veranstaltung, die tiefen Einblick in die gefährliche Welt der Grauen Wölfe und deren Vernetzungen geben werden. Sie sind aber klarer Auftrag an die Verantwortlichen, endlich konkrete Schritte gegen diese Gefahr zu setzen und politische Verbindungen zu kappen“.

