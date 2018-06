SPÖ-Termine von 11. Juni bis 17. Juni 2018

Wien (OTS/SK) - MONTAG, 11. Juni 2018:

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sondersitzung zur Causa BVT zusammen (Hofburg, Großer Redoutensaal).

18.00 Uhr SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt im Rahmen der 10-Jahres-Feier der „AG Globale Verantwortung“ an einer Diskussion teil (SkyDome des Wiener Hilfswerks, Schottenfeldgasse 29, 1070 Wien).

19.00 Uhr Im Rahmen der „Open Space“-Diskussionsreihe, die 2016 von Thomas Drozda initiiert wurde, um über die politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Veränderungen zu diskutieren, spricht der deutsche Soziologe Armin Nassehi zum Thema „Eine Linke braucht es nicht mehr“. Nähere Informationen und Anmeldung unter https://tinyurl.com/ycm49sdr (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DIENSTAG, 12. Juni 2018:

SPÖ-EU-Abgeordnete Evelyn Regner nimmt an der FSG-Bundesfraktionskonferenz und am ÖGB-Bundeskongress, der unter dem Motto „Faire Arbeit 4.0 – vernetzt denken, solidarisch handeln“ steht, teil (Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien).

9.00 Uhr Der geschäftsführende SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder hält bei der FSG-Bundesfraktionskonferenz Begrüßungsworte (Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien, Saal A).

10.10 Uhr Anlässlich der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments findet ein gemeinsames Pressegespräch mit den SPÖ-EU-Abgeordneten Evelyn Regner, Eugen Freund, Josef Weidenholzer, Karin Kadenbach und Karoline Graswander-Hainz statt (Europäisches Parlament Straßburg, Raum N3.5).

14.30 Uhr SPÖ-Vorsitzender, Klubobmann Christian Kern hält das Hauptreferat bei der FSG-Bundesfraktionskonferenz (Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien, Saal A).

17.00 Uhr SPÖ-Vorsitzender, Klubobmann Christian Kern nimmt an der Eröffnung des ÖGB-Bundeskongresses, der unter dem Motto „Faire Arbeit 4.0 – vernetzt denken, solidarisch handeln“ steht, teil (Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien).

19.00 Uhr Das Bruno Kreisky Forum lädt in Kooperation mit dem „Centre for Liberal Strategies“ und dem „Balkan Trust for Democracy, German Marshall Fund“ zu einer Diskussionsveranstaltung zum Thema „Western balkan’s path to EU between the dream and reality“. Nähere Informationen und Anmeldung unter https://tinyurl.com/y9m6ekok (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

MITTWOCH, 13. Juni 2018:

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Hofburg, Großer Redoutensaal).

DONNERSTAG, 14. Juni 2018:

SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt am Regional Council von der IPPF (Planned Parenthood Federation) Europe in Brügge teil (14.6. bis 17.6.).

9.00 Uhr Der Nationalrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Hofburg, Großer Redoutensaal).

19.00 Uhr SPÖ-EU-Abgeordneter Josef Weidenholzer besucht die „Rote Nacht“ des BSA OÖ im Linzer Schloss (Schlossberg 1, 4020 Linz, Österreich).

19.00 Uhr Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Zerrissene Jahre“, kuratiert von Philipp Blom, spricht die Britische Wissenschaftsjournalistin Laura Spinney über ihr Buch „Pale Rider -The Spanish Flu of 1918 and How it Changed the World“. Nähere Informationen und Anmeldung unter https://tinyurl.com/ydbdrew5 (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

FREITAG, 15. Juni 2018:

8.30 Uhr SPÖ-Bundesgeschäftsführer Max Lercher und die stellvertretende SPÖ-Bundesgeschäftsführerin Andrea Brunner informieren in einer gemeinsamen Pressekonferenz über die SPÖ-Mitgliederbefragung (SPÖ-Bundesgeschäftsstelle, 2. Stock, Sitzungssaal, Löwelstraße 18, 1014 Wien).

16.00 Uhr Der geschäftsführende SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder nimmt am Sommerfest der SPÖ Frauen Penzing teil (Baumgartner-Casino-Park, 1140 Wien).

17.00 Uhr SPÖ-EU-Abgeordnete Karin Kadenbach lädt zur Veranstaltung „EU.FEST.VERANKERT“ ein. Die Veranstaltung startet mit einem Europa-Talk „Europa der Chancen“(Ferdinand-Raimund-Halle, Hainfelder Straße 24, 2563 Pottenstein).

SAMSTAG, 16. Juni 2018:

13.30 Uhr Der geschäftsführende SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder nimmt an der Eröffnung der Regenbogenparade teil (1010 Wien, Ringbereich/Burggarten).

18.30 Uhr SPÖ-Vorsitzender, Klubobmann Christian Kern nimmt an der Abschlusskundgebung der Regenbogenparade teil (Rathausplatz, 1010 Wien).

