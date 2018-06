Kurt Wagner (SPÖ) ad KH-Nord: Ärztliche Direktion übt bereits jetzt verantwortungsvolle Tätigkeit aus

Wien (OTS/SPW-K) - Bereits ein Jahr vor Inbetriebnahme arbeitet die Ärztliche Direktion des Krankenhaus Nord etwa am Aufbau betriebsorganisatorischer Abläufe sowie an der Vorbereitung des klinischen Betriebes. "Es ist eine völlig falsche Vorstellung, dass die Arbeit für das ärztliche Personal erst mit der Behandlung des ersten Patienten beginnt", so der SPÖ-Abgeordnete Kurt Wagner.

Der Gemeinderat weist auf eine Vielzahl von Tätigkeiten der Ärztlichen Direktion hin, die für eine Inbetriebnahme des Krankenhauses sehr wichtig sind. "Unter anderem sind das gesamte Übersiedlungsmanagement sowie die medizinische Leistungsplanung auszuführen; das sind keine Arbeiten, die man in wenigen Tagen erledigt. Geht es nach Herrn Wölbitsch und Frau Korosec müsste die Ärztliche Direktion offenbar bis zum Aufsperren zum Nulltarif arbeiten. Lassen Sie sich gesagt sein, ein reibungsloser Vollbetrieb ist nicht nach der Öffnung, sondern schon lange davor sorgsam zu planen. Hören Sie daher auf, der Ärztlichen Direktion zu unterstellen, Geld fürs Nichtstun zu erhalten", schloss Wagner.

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Rathausklub

Tom Woitsch

Kommunikation

(01) 4000-81 923

tom.woitsch @ spw.at

www.rathausklub.spoe.at