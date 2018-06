ORF SPORT + mit Live-Übertragungen vom Golf Shot Clock Masters, aus der Fußball-Vorarlbergliga und von der Formel E

Auch am 9. und 10. Juni: French-Open-Finale, ÖFB-Abschluss-Pressekonferenz und die European Footvolley Championship Graz

Wien (OTS) - Achtung: Sollte Dominic Thiem beim French Open in Paris das Finale erreichen, wird dieses live in ORF 2 übertragen.

Programmhighlights am Samstag, dem 9. Juni 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von der ÖFB-Abschluss-Pressekonferenz vor dem Spiel Österreich – Brasilien um 12.15 Uhr, von Tag 3 beim Golf Shot Clock Masters Atzenbrugg 2018 um 13.20 Uhr und von der European Footvolley Championship Graz 2018 um 18.00 Uhr, das „Yoga-Magazin“ um 8.00, 9.00 und 10.00 Uhr, das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 8.30, 9.30 und 10.30 Uhr, das „Funsport“-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 12.45 Uhr, „GP Confidential 2018“ – Das Formel-1-Magazin um 17.30 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und die Höhepunkte vom Golf Shot Clock Masters Atzenbrugg 2018 um 20.15 Uhr.

Die Live-Übertragungen vom Spiel SW Bregenz – Feldkirch aus der Fußball-Vorarlbergliga um 9.50 Uhr, von Tag 4 beim Golf Shot Clock Masters Atzenbrugg 2018 um 11.55 Uhr, vom Finale beim French Open in Paris um 15.00 Uhr und vom Formel-E-Rennen Zürich 2018 um 17.50 Uhr, das „Yoga-Magazin“ um 8.00 und 9.00 Uhr, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ um 8.30 Uhr, das „Funsport“-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 9.30 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 10. Juni. Außerdem gezeigt werden die Höhepunkte vom Golf Shot Clock Masters Atzenbrugg 2018 um 19.20 Uhr, vom Handball-WM-Play-off-Spiel der Männer Weißrussland – Österreich um 20.15 Uhr und vom Spiel SW Bregenz – Feldkirch aus der Fußball-Vorarlbergliga um 21.45 Uhr, die Sportnachrichtensendung „SPORT 20“ um 20.00 Uhr und „Vintage Sports“ – eine Zeitreise in Schwarz-Weiß aus dem Sportarchiv des ORF um 22.45 Uhr.

Nach den Erfolgen gegen Russland und Deutschland trifft Österreichs Fußball-Nationalteam am 10. Juni in einem freundschaftlichen Länderspiel auf Brasilien und damit auf den dritten hochkarätigen Gegner innerhalb von weniger als zwei Wochen. ORF SPORT + überträgt die ÖFB-Abschluss-Pressekonferenz am 9. Juni live aus dem Ernst-Happel-Stadion in Wien.

Reporter ist Michael Bacher.

Vom 7. bis 10. Juni geht im Diamond Country Club in Atzenbrugg das „Shot Clock Masters 2018“ mit einer zukunftsweisenden Innovation über die Bühne. Das European Tour-Turnier in Österreich ist mittlerweile Fixbestandteil des Turnierkalenders geworden, aber heuer bekommt der Event mit der Einführung der „Shot Clock“ einen ganz besonderen Stellenwert.

Kommentator ist Michael Berger. Tag 4 ist von 11.55 bis 16.00 Uhr auch live in der ORF-TVthek zu sehen.

Die 3. Ausgabe der European Footvolley Championship geht vom 6. bis 9. Juni am Hauptplatz in Graz über die Bühne. 43 Teams aus 15 Ländern nehmen daran teil.

Kommentator ist Robert Neukirchner.

In der 29. Runde der Vorarlbergliga hat Schwarz-Weiß Bregenz am 10. Juni den FC Blau Weiß Feldkirch zu Gast. Die Bregenzer nehmen mit 48 Punkte den vierten Tabellenplatz ein, Feldkirch ist Vorletzter. Kommentator ist Andreas Blum.

ORF SPORT + überträgt am 10. Juni von den French Open in Paris das Finale der Männer live.

Kommentator ist Dieter Derdak.

Das zehnte Rennen der Formel-E-Saison 2017/18 steht am 10. Juni in Zürich auf dem Programm. In der Gesamtwertung führt der Franzose Jean-Eric Vergne vor dem Briten Sam Bird und dem Schweden Felix Rosenqvist. Kommentator ist Christian Russegger.

Österreichs Handball-Männer-Nationalteam bestreitet am 10. Juni in Minsk und am 13. Juni in der Erste Bank Arena in Wien die beiden Play-off-Spiele gegen Weißrussland um die Teilnahme an der WM 2019 in Deutschland und Dänemark.

Das Spiel ist von 16.00 bis 17.45 Uhr live in der ORF-TVthek zu sehen. Kommentator ist Johannes Hahn, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Konrad Wilczynski.

„Vintage Sports“ zeigt historische Reportagen aus den 1940er, 1950er und 1960er Jahren, zusammengestellt von Michael Ludwig aus dem ORF-Sportarchiv. In Folge 25 ist zu sehen: 1948 Reiten – Österreichisches Galopper-Derby, 1953 Fußball-Freundschaftsspiel Austria Wien – 1. FC Kaiserslautern, 1957 Motorrad – Speedway Team Großbritannien – Team Kontinentaleuropa, 1961 – Ski nordisch – Internationaler Dachstein-Langlauf, 1961 Ski alpin – Hahnenkamm-Rennen, 1962 Wurfscheibenschießen – Internationale Konkurrenz in Braunau am Inn, 1962 Ski nordisch – Internationales Springen am Semmering, 1968 Fußball-WM-Qualifikation Österreich – Zypern.

Details unter http://presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen. Sendungen wie zum Beispiel das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, das Schulsport-Magazin „Schule bewegt“ oder das „Golfmagazin“ können auch über die TVthek als Video-on-Demand abgerufen werden:

http://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

(Stand vom 8. Juni, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at