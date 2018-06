„Unterwegs in Österreich“ ab 11. Juni aus Oberösterreich

Wien (OTS) - Willkommen Oberösterreich! Ab Montag, dem 11. Juni 2018, macht das mobile „Unterwegs in Österreich“-Studio Halt in Oberösterreich. Jan Matejcek und Maria Theiner-Haimel melden sich werktäglich in „Guten Morgen Österreich“ ab 6.30 Uhr in ORF 2, und Lukas Schweighofer begleitet die Zuschauerinnen und Zuschauer zusätzlich in „Daheim in Österreich“ um 17.30 Uhr in ORF 2 in den Feierabend.

Montag, 11. Juni: Schwerpunktthema „Endspurt Schule!“

„Guten Morgen Österreich“ aus Pupping

In vier Wochen ist in Oberösterreich Schulschluss, in Wien, Niederösterreich und Burgenland sogar schon in drei Wochen. Endspurt also im Schuljahr. Was kann man jetzt noch tun, um die Noten zu verbessern? Gast dazu ist Renate Birgmayer, früher selbst Lehrerin, jetzt Lerncoach und Lerntrainerin. Einer ihre Vorträge heißt „Lernen ist lustig“.

„Daheim in Österreich“ aus St. Marienkirchen an der Polsenz Musik, die sich wie ein Tattoo in den Herzen der Hörer verewigt. Das ist die Botschaft, die Wolfgang Nadrag und Christian Zach alias Herztattoo mit ihren Schlagern vermitteln wollen. Außerdem begleitet „Daheim in Österreich“ Monica Weinzettl und Gerold Rudle beim Musikvideo-Dreh zu ihrem „AltenRap“.

Dienstag, 12. Juni: Schwerpunktthema „Mit dem Auto ins Ausland. Andere Länder, andere Regeln.“

„Guten Morgen Österreich“ aus St. Marienkirchen an der Polsenz

„Daheim in Österreich“ aus Bad Schallerbach

Mittwoch, 13. Juni: Schwerpunktthema „Boom bei Pools“

„Guten Morgen Österreich“ aus Bad Schallerbach

„Daheim in Österreich“ aus Eferding

Donnerstag, 14. Juni: Schwerpunktthema „Weltblutspendetag“

„Guten Morgen Österreich“ aus Eferding

„Daheim in Österreich“ aus Aschach an der Donau

Freitag, 15. Juni: Schwerpunktthema: „Hochwasser & extreme Wetterlage 2018“

„Guten Morgen Österreich“ aus Aschach an der Donau

„Daheim in Österreich“ aus Aschach an der Donau

Mehr Informationen bietet die sendungsbegleitende Website unter http://unterwegs.ORF.at.

