Trassenauswahlverfahren für Umfahrungen in der Airport-Region abgeschlossen

LR Schleritzko: Verkehrssicherheit und Lebensqualität erhöhen

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Region in der Airport Nähe (im Raum Fischamend – Klein-Neusiedl - Enzersdorf an der Fischa – Schwadorf -Götzendorf) ist als wirtschaftliche Boom-Region zu bezeichnen. Diese wirtschaftliche Entwicklung führt jedoch zu einer immer höheren Verkehrsbelastung in den Ortsdurchfahrten.

Im Zuge der ÖBB Planungen für die Spange Götzendorf wurde parallel zur Bahntrasse auch eine Verlegung der B 60 vorgesehen. Die Planungen für die Spange Götzendorf wurden aber seitens der ÖBB gestoppt, weil zukünftig ein Korridor parallel zur A 4 Ost Autobahn forciert wird. Daher können die bis dahin geplanten Umfahrungen der Landesstraße B 60 so nicht realisiert werden, sodass umfangreiche Neuplanungen notwendig waren.

Landesrat Ludwig Schleritzko: „Die Entlastung der Bevölkerung in den Ortsdurchfahrten ist ein lang gehegter Wunsch der Region. Mit den Umfahrungen in der Airport-Region wird es gelingen, die Verkehrssicherheit und die Lebensqualität in den Ortsdurchfahrten entscheidend zu erhöhen. Gleichzeitig verbessern wir die Standortqualität für die Wirtschaft sowie die Fahrbedingungen für die Pendlerinnen und Pendler.“

Für die Trassenauswahl wurden mehrere Varianten geprüft und nach den Kriterien Mensch, Raum, Umwelt und Verkehr bewertet und im intensiven Kontakt mit den politischen Verantwortlichen der Gemeinden und der lokalen Bevölkerung erarbeitet. Zum heutigen Zeitpunkt liegt eine Trasse vor die den weiteren Planungen und den Verfahren zu Grunde gelegt werden kann.

Von der neuen rund 19,2 Kilometer Trasse sind die Gemeinden Fischamend, Klein-Neusiedl, Enzersdorf a. d. Fischa (und KG Margarethen am Moos), Schwadorf, Götzendorf betroffen.

Durch die geplanten Umfahrungen, werden bis zu 6.500 Einwohner an den Ortsdurchfahrten der B10, der B60 und der L156 massiv vom Durchgangsverkehr entlastet (bis zu 60 Prozent). Die vorläufige Grobkostenschätzung beläuft sich auf rund 100 Millionen Euro.

Die gemeinsam erarbeitete Trassenauswahl ist nun in den Gremien der Gemeinden zu beschließen, und anschließend kann mit der Einreichplanung für die UVP gestartet werden.

Nähere Informationen: NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 0676/812-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at.

