Simmering: Kein wildes Getier im Schloss Neugebäude

Wien (OTS/RK) - Zwar bestehen im Schloss Neugebäude (11., Otmar Brix-Gasse 1) noch ein „Löwen-Hof“ sowie ein „Zwinger-Gang“, doch Raubtiere sucht man in dem Schlossgelände vergebens. Am Sonntag, 10. Juni, findet eine Führung durch die imposante Schlossanlage statt. Beginn: 14.00 Uhr. Dabei beschreibt die Kunsthistorikerin und Neugebäude-Expertin Helga Rauscher auch die Verlegung von wildem Getier aus Schloss Kaiserebersdorf in das Schloss Neugebäude (1607) und eine spätere Umsiedlung der Tiere aus der kaiserlichen Menagerie im Neugebäude nach Schönbrunn (1752). Anfang des Rundgangs:

Schloss-Haupteingang in der Otmar Brix-Gasse 1. Veranstalter ist der „Kulturverein Simmering“. Aus organisatorischen Gründen sind Anmeldungen zu der Führung notwendig: Telefon 0664/574 52 10.

Erwachsene zahlen ein Führungsentgelt in der Höhe von 7 Euro. Die Jugend (bis 17 Jahre) hat 3 Euro zu entrichten. Kostenlos ist die Besichtigung für Kinder (bis 10 Jahre). Ungefähr 1,5 Stunden dauert der Spaziergang durch das Schlossareal. Bis zu 35 Personen können bei der spannenden Exkursion mitmachen. Ab 10 Interessenten wird die Tour durchgeführt. Helga Rauscher hat sowohl bedachtsam recherchierte Zahlen und Fakten als auch amüsante Anekdoten aus der Vergangenheit auf Lager. E-Mails an den „Kulturverein Simmering“: kvs @ kv-elf.com.

Allgemeine Informationen:

Kulturverein Simmering:

www.kv-elf.com

Veranstaltungen im Schloss Neugebäude:

www.schlossneugebaeude.at

