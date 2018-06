21. Bezirk: Örtliche Fahrbahnsanierungen in der Prager Straße

Wien (OTS) - Am Dienstag, dem 12. Juni 2018, beginnt die MA 28 -Straßenverwaltung und Straßenbau aufgrund von Zeitschäden und nach Grabungsarbeiten mit örtlichen Fahrbahnsanierungen in der Prager Straße im 21. Bezirk.

Details und Verkehrsmaßnahmen

Die Arbeiten in der Prager Straße in Fahrtrichtung Am Spitz vor der Kreuzung mit der Hermann-Bahr-Straße erfolgen tagsüber bei Freihaltung von einem Fahrstreifen. Das Linksabbiegen in die Hermann-Bahr-Straße ist auf Baudauer nicht möglich. Ebenso steht auf der Abfahrtsrampe A22- Nordbrücke Richtung Am Spitz ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Die Arbeiten in der Prager Straße vor der Kreuzung mit der Hopfengasse in Fahrtrichtung stadtauswärts erfolgen bei Freihaltung von einem Fahrstreifen.

Örtlichkeit der Baustelle: 21., Prager Straße in Fahrtrichtung Am Spitz vor der Kreuzung mit der Hermann-Bahr-Straße und Prager Straße vor der Kreuzung mit der Hopfengasse in Fahrtrichtung stadtauswärts

Baubeginn: 12. Juni 2018

Geplantes Bauende: 22. Juni 2018

