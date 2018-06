ORF mit CIVIS Fernsehpreis in der Kategorie „Magazine“ prämiert

Für Čedomira Schlappers „Report“-Beitrag „Kroatische Hitlergrüße in Kärnten“

Wien (OTS) - Der ORF wurde beim diesjährigen CIVIS Medienpreis für Integration und kulturelle Vielfalt in Europa mit dem Fernsehpreis in der Kategorie „Magazine“ ausgezeichnet. Prämiert wurde der von Čedomira Schlapper gestaltete „Report“-Beitrag „Kroatische Hitlergrüße in Kärnten“.

Der CIVIS Medienpreis gehört zu den wichtigsten Auszeichnungen in Europas Medienlandschaft: Jedes Jahr werden die besten Beiträge zu den Themen Migration, Integration und kulturelle Vielfalt aus den Sparten Film, Fernsehen, Radio und Online ausgezeichnet. Im Rahmen einer TV-Gala wurden die Preise gestern, Donnerstag, den 7. Juni 2018, im Auswärtigen Amt in Berlin verliehen. Insgesamt 847 Programme aus 21 EU-Staaten und der Schweiz nahmen am Wettbewerb 2018 teil. 3sat zeigt die Verleihung des „CIVIS Medienpreises 2018“ am Sonntag, dem 24. Juni, ab 10.35 Uhr.

Čedomira Schlapper berichtete im „Report“-Beitrag „Kroatische Hitlergrüße in Kärnten“ am 23. Mai 2017 über die Südkärntner Gemeinde Bleiburg/Pliberk, wo jedes Jahr im Mai mehrere tausend Kroaten dort gefallener kroatischer Soldaten und ziviler Opfer nach dem Zweiten Weltkrieg gedenken. Die alljährliche Massenveranstaltung am Loibacher Feld, die offiziell als kirchliche Veranstaltung auf einem Privatgelände angemeldet ist, steht seit Jahren in der Kritik, weil sie sich zunehmend zu einem Treffpunkt von Rechtsextremen entwickelt hat.

