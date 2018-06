„Orientierung“ über Armut in Österreich: Reaktionen auf Pläne zu „Mindestsicherung Neu“

Armut in Österreich: Reaktionen auf Pläne zu „Mindestsicherung Neu“

Menschen in Not, Frauen, Männer und Kinder in der „Armutsfalle“: Mehr als 300.000 Personen waren es im Jahr 2016, die auf das „letzte soziale Netz“, die sogenannte „Bedarfsorientierte Mindestsicherung“, angewiesen waren. Mindestsicherung – im österreichischen Durchschnitt rund 840 Euro für Alleinlebende, etwa 1.260 Euro für Paare, Extra-Unterstützung für Kinder – erhalten Menschen, die „über keine angemessenen eigenen Mittel verfügen“. Seit Ende Mai liegen nun vom Sozialministerium ausgearbeitete Regierungspläne für eine „Mindestsicherung Neu“ vor. Eine Absicht der Regierung: die bundesweite Vereinheitlichung, aber auch das Ansinnen, den „Anreiz zur ungehinderten Zuwanderung ins österreichische Sozialsystem“ – wie es wörtlich heißt – zu bremsen. Faktum ist: Rund zehn Prozent der Mindestsicherungsbezieher sind, laut Diakonie-Direktor Michael Chalupka, Asylberechtigte. Aber fast ein Drittel der insgesamt Betroffenen sind Kinder. Kirchliche Organisationen wie Diakonie und Caritas haben sich im Blick auf drohende Kürzungen bereits besorgt gezeigt. Die „Orientierung“ hat u. a. mit Jana Zuckerhut, Vertreterin der ÖPA (Österreichische Plattform für Alleinerziehende), mit Martin Schenk von der „Armutskonferenz“ und Alfred Trendl vom Katholischen Familienverband Österreichs gesprochen. Bericht: Klaus Ther.

Hilfe für Temesvar: Pater Jordans Vermächtnis

Mit einer „Salvatorianischen Woche“ erinnert dieser Tage die Ordensgemeinschaft der Salvatorianer an ihren Gründer Pater Franziskus Jordan und dessen Tod vor 100 Jahren. Sein Vermächtnis spielt auch heute eine wichtige Rolle, wenn es um Hilfe für Menschen in Not geht. So zum Beispiel im rumänischen Temesvar. Es sind vor allem Caritas-Einrichtungen, die die österreichischen Salvatorianer in dieser Region unterstützen: die „Pater-Paulus-Farm“ in Bakova etwa, rund 30 Kilometer von Temesvar entfernt. 16 langzeitobdachlose Männer und Frauen mit ihren Kindern, die zuvor in einem Nachtasyl Zuflucht gefunden hatten, erhalten hier die Chance für einen Neuanfang. Sie lernen, wie man Gemüse und Getreide anbaut oder wie man Schweine und Rinder züchtet. Ob in der Getreidemühle, der Tischlerei oder der Werkstätte, in der Käserei oder der Nudelfabrik, hier findet jeder seinen geeigneten Arbeitsplatz. Das Nachtasyl „Pater-Jordan-Heim“, ein weiteres Sozialprojekt der Caritas, ist mit seinen mehr als 80 Betten jede Nacht „voll belegt“. Und auch ein Altenpflegeheim, eine Kindertagesstätte, ein Frauenhaus und ein Hospiz werden von der Caritas, unterstützt von den Salvatorianern, betrieben. Treibende Kraft: Herbert Grün, der Caritasdirektor von Temesvar. Er ist seit 25 Jahren dabei und setzt sich seither unermüdlich für hilfesuchende Menschen ein. Bericht: Gundi Lamprecht.

Lücken der Erinnerung: Doch „das Herz vergisst nicht“

Rund 115.000 Menschen in Österreich haben Erinnerungslücken, Wortfindungs- und Orientierungsschwierigkeiten. Prognosen zeigen, dass sich die Anzahl der Menschen mit Demenz bis zum Jahr 2050 auf 230.000 verdoppelt könnte, da die Menschen immer älter werden. Demenz kann zwar nicht geheilt werden, aber Krankheitsverläufe können positiv beeinflusst werden. „Das Herz vergisst nicht“, meint Margit Wendelin. Mehr als drei Jahrzehnte lang arbeitete sie in Steuerberatungskanzleien. In den vergangenen Jahren hat sie beruflich einen völlig neuen Weg eingeschlagen. Sie wurde Demenztrainerin. Mittlerweile bietet sie ihre Gruppen- und Einzelstunden etwa im burgenländischen Gols an. Das Angebot des Demenztrainings wird finanziell von der evangelischen Kirche und dem Diakoniezentrum Gols unterstützt. Bericht: Sandra Szabo.

Seelsorge auf See: Mit Gott an Bord

Kreuzfahrten boomen: Vom riesigen Ozeandampfer bis zum kleineren Flusskreuzfahrtschiff reicht das Angebot. Und auf vielen dieser schwimmenden Hotels sind auch Seelsorger und Seelsorgerinnen anzutreffen. „Wenn im Blick auf das Wasser sich am Horizont Himmel und Erde berühren, dann brechen bei manchen Menschen Fragen nach dem Transzendenten auf, dann werden hin und wieder Lebensentscheidungen angezweifelt oder Beziehungen hinterfragt“, erzählt der katholische Theologe Karl-Heinz Hermanns, der seit Jahren immer wieder auch Reisen auf Kreuzfahrtschiffen begleitet. In vielen Situationen sei es gut, wenn da jemand ist, „der ein offenes Ohr hat“, erzählt die emeritierte evangelische Pfarrerin Katharina Plehn-Martins, die über ihre Erfahrungen als Schiffsseelsorgerin auch das Buch „Segen auf See“ geschrieben hat. Rund 200 evangelische und katholische Seelsorgerinnen und Seelsorger aus Deutschland und Österreich umfasst ein Pool, aus dem die seelsorgliche Begleitung für die Kreuzfahrten zusammengestellt wird. Die Theologinnen und Theologen verrichten ihren Dienst in ihrer Freizeit oder in ihrer Pension – und zwar unentgeltlich. Ein „Orientierung“-Team hat einige dieser Seelsorger bei ihrer Tätigkeit an Bord begleitet. Bericht: Marcus Marschalek.

