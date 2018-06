Schieder: Tiefe Trauer um Stefan Weber

Mastermind „der wildesten, ärgsten und obszönsten Combo des Landes“ ist tot

Wien (OTS/SK) - „Das Mastermind gegen die Spießer und ihre bürgerliche Moral ist tot. Sein Tod ist ein Riesenverlust für Österreich und seine Musik-, Kunst- und Kulturszene“, so der geschäftsführende SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder. Stefan Weber sei „österreichisches Kulturgut“ gewesen. „Wie kein anderer österreichischer Musiker haben Weber und Drahdiwaberl den gesellschaftspolitischen Alltag in satirische und politische Form gebracht“, so Schieder. ****

Für die „wildeste, ärgste und obszönste Combo des Landes“ (Zitat Weber) erhielt Stefan Weber das Silberne Verdienstzeichen des Landes Wien und wurde 2005 mit dem Amadeus Award für sein Lebenswerk ausgezeichnet. „Für eine ganze Generation war er Vorbild gegen die bürgerliche Doppelmoral und Scheinheiligkeit. Stefan Weber wird fehlen“, so Schieder, der Webers Familie und FreundInnen im Namen des SPÖ-Parlamentsklubs seine tiefe Anteilnahme aussprach. (Schluss) mb/rm/mp

