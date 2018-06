Europa LIVE: Das Konzertereignis in Schladming am 30. Juni 2018 mit der größten Band Europas im Herzen Österreichs

Europa LIVE: Das Konzertereignis in Schladming am 30. Juni 2018 mit der größten Band Europas im Herzen Österreichs

Wien (OTS) - Gesucht werden konkret Gitarristinnen und Gitarristen, Bassistinnen und Bassisten, Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger, sowie Talente aus ganz Österreich, die ein Streichinstrument oder Klavier spielen. Bis 15. Juni 2018 ist die Bewerbung/Anmeldung auf der Website https://www.servus-europa.at/ möglich.

Alle teilnehmenden Künstler erhalten Noten und Musikvorlagen, die individuell zuhause geübt werden können, bevor es gemeinsam mit hunderten Musikerinnen und Musikern, sowie Stars auf die Bühne des Planai-Stadions geht. Künstlerischer Leiter des Konzerts „Europa LIVE“ ist Chris Harras, Songwriter, Sänger, Gitarrist und Produzent.

Musikerinnen und Musiker aus ganz Österreich bekommen zur Übernahme des EU-Ratsvorsitzes am 30. Juni eine große Bühne. Wer schon immer mit einer großen Band und gemeinsam mit österreichischen Stars spielen wollte, hat beim „Europa LIVE“ Konzert am 30. Juni 2018 im Planai-Stadion Schladming Gelegenheit dazu.

In Kooperation mit Hitradio Ö3 und Rockin’1000 kommt die größte Band Europas zusammen und gibt ein einmaliges Konzert. Hunderte Musikerinnen und Musiker, sowie Sängerinnen und Sänger aus den Mitgliedstaaten der Europäischen Union werden miteinander österreichische und internationale Hits „performen“ und damit ein musikalisches „Servus“ an Europa senden.

Alle Details gibt es unter https://www.servus-europa.at/ oder

https://www.rockin1000.com/europa-live/

Mitfeiern bei freiem Eintritt – die Details zum Konzert „Europa LIVE“ am 30. Juni 2018 in Schladming

Ab 17.00 Uhr: Einlass & Warm-up im Planai-Stadion

19.00 Uhr: Das Konzert „Europa LIVE“ im Planai-Stadion. Die größte Band Europas kommt zusammen und spielt gemeinsam LIVE in concert

Ca. 20.30 Uhr: Ende des Konzerts

Über den österreichischen EU-Ratsvorsitz und „SERVUS EUROPA“

Österreich übernimmt (nach 1998 und 2006) zum dritten Mal den EU-Ratsvorsitz.

Am 1. Juli 2018 übernimmt Österreich von Bulgarien den Vorsitz im Rat der Europäischen Union. Das rot-weiß-rote Halbjahr wird eine europapolitisch sehr intensive Zeit, geprägt unter anderem von den Verhandlungen über den „Brexit“ und das EU-Budget. Unter dem Motto „Ein Europa, das schützt“ werden aber als Schwerpunkte vor allem auch die Themen Sicherheit, Sicherung von Wohlstand sowie Wettbewerbsfähigkeit durch Digitalisierung und die Stabilität in der Nachbarschaft als Schwerpunkte vorangetrieben. Der Zugang, um Themen zu bearbeiten, ist das Prinzip der Subsidiarität: Die EU soll sich verstärkt auf die großen Herausforderungen konzentrieren und sich in kleineren Fragen zurücknehmen, wo Mitgliedsstaaten selber besser entscheiden können.

Entscheidende Weichen werden in den kommenden Monaten gestellt, die für uns Europäerinnen und Europäer Auswirkungen auf die folgenden Jahre und Jahrzehnte haben werden. „Servus Europa“ ist Österreichs Einladung als Brückenbauer an alle EU-Mitgliedstaaten, ein starkes Europa mitzugestalten, das seine Bürgerinnen und Bürger schützt.

Österreichs EU-Ratsvorsitz bietet weiters die Chance, die Art und Weise zu definieren, wie die Europäische Union auf ihre Bürgerinnen und Bürger zugeht. Österreich hat Erfahrung darin, ein guter Gastgeber zu sein. Gleichzeit haben die Initative „Servus Europa“ und insbesondere die Auftaktveranstaltung in Schladming das Ziel die österreichische Bevölkerung bestmöglich zu informieren und einzubinden.

Kontakt für Fragen zum EU-Ratsvorsitz

mediaservice@eu2018.at

Alle Informationen zum österreichischen EU-Ratsvorsitz sowie zu allen Vorsitz-Events sind auf der offiziellen Homepage zu finden:

www.eu2018.at

Offizielle Hashtags:

#eu2018at

Rückfragen & Kontakt:

mediaservice @ eu2018.at

Tel: +43-1-53115