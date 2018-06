RK-Terminvorschau vom 11. Juni bis 22. Juni 2018

Änderungen vorbehalten

Wien (OTS/RK) - In der Zeit von Montag, dem 11. Juni 2018 bis einschließlich Freitag, dem 22. Juni 2018, hat die Rathauskorrespondenz vorläufig folgende Termine festgehalten (Änderungen vorenthalten):

MONTAG, 11. JUNI 10.00 Uhr, Überreichung der Ehrenmedaille der Bundeshauptstadt Wien an Oberschulrätin Waltraud Witowetz-Müller und Oberschulrätin Gerlinde Wolfsberger durch StR Jürgen Czernohorszky (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) DIENSTAG, 12. JUNI 13.30 Uhr, Spatenstich für den zweiten Bildungscampus am Gelände des ehem. Nordbahnhofs mit Bgm. Michael Ludwig, StR Jürgen Czernohorszky, StRin Kathrin Gaal, BVin Ursula Lichtenegger (Campus+ Nordbahnhof, 2., Schweidlgasse 38) 17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Leopoldstadt (Amtshaus, 2., Karmelitergasse 9, 2. Stock) MITTWOCH, 13. JUNI 11.30 Uhr, Mediengespräch anl. Hafen-Wien-Bilanz für das Geschäftsjahr 2017 inkl. Vorschau auf 2018 mit StR Peter Hanke, Wien-Holding-GFin Doris Rechberg- Missbichler, Fritz Lehr und Doris Pulker-Rohrhofer (Marina Restaurant, 2., Handelskai 343) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Hernals (Amtshaus, 17., Elterleinplatz 14, 1. Stock, Sitzungsaal) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Floridsdorf (VHS Floridsdorf, 21., Angerer Straße 14, Kammersaal) 18.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvorstehung Hietzing (Amtshaus, 13., Hietzinger Kai 1-3, großer Festsaal) 18.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvorstehung Brigittenau (Amtshaus, 20., Brigittaplatz 10, 2. Stock, Zi. 223) 19.30 Uhr, Eröffnung des Pride Village am Wiener Rathausplatz durch StR Jürgen Czernohorszky (1., Rathausplatz) DONNERSTAG, 14. JUNI 16.30 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Währing (Amtshaus, 18., Martinstraße 100, 2. Stock, Festsaal) 17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Wieden (Amtshaus, 4., Favoritenstraße 18, 1. Stock) MITTWOCH, 20. JUNI 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Penzing (Pflegewohnhaus Baumgarten, 14., Seckendorfstraße 1, Festsaal) 17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Favoriten (Amtshaus, 10., Keplerplatz 5, 1. Stock, Zi. 111) DONNERSTAG, 21. JUNI 11.00 Uhr, Überreichung des Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um das Land Wien an Alexander Horvath sowie des Goldenen Verdienstzeichens des Landes Wien an Markus Hinterhäuser durch StRin Mag. Veronica Kaup-Hasler (Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal) 16.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Landstraße (Amtshaus, 3., Karl-Borromäus-Platz 3, 2. Stock, Festsaal) 17.00 Uhr, Sitzung der Bezirksvertretung Neubau (Amtshaus, 7., Hermanngasse 24-26, 1. Stiege, 2. Stock, Festsaal)

