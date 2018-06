NEOS: Regierung jongliert bei der Kassenreform mit Fantasiezahlen

Gerald Loacker: „Die Gesundheitsministerin nennt Zahlen, wie sie einsparen möchten, ohne die Zahl der Mitarbeiter zu kennen.“

Wien (OTS) - Mit konkreten Fakten reagiert NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker auf die heute bekannt gewordene Meldung, dass das Gesundheitsministerium im Zuge der Kassenreform beim Hauptverband nachfragen muss, wie viele interne Prüfer_innen es überhaupt gibt: „Die Zahlen kann die Ministerin in der Anfragebeantwortung 6004/AB aus der vorigen Gesetzgebungsperiode ganz einfach nachlesen.“ Viel herauskommen werde aber nicht, mein Loacker: „Wir haben gewarnt, dass die wohlklingenden Ankündigungen nicht viel mehr als ein Marketing-Gag sind, das hat sich heute bestätigt. Wie genau hat das Gesundheitsministerium denn die groß angekündigten Effizienzsteigerungen berechnet, wenn erst jetzt überhaupt nachfragt wird, wie viele Prüfer der Sozialversicherungsbeiträge beschäftigt sind und wie viel diese genau verdienen? Offensichtlich wird bei der Kassenreform mit reinen Fantasiezahlen jongliert.“

Loacker erinnert in diesem Zusammenhang an tatsächlich mögliche Effizienzsteigerungen, die bis jetzt nicht angedacht wurden: „Wenn die Gebietskrankenkassen zusammengelegt werden, dann müssen die Verwaltungen in den Ländern auch entsprechend reduziert werden. Hier könnte die nach allen Kennzahlen effizienteste GKK, die Steiermärkische, als Vorbild dienen. Davon hört man nichts. Im Gegenteil, durch die neue geschaffene Österreichische Krankenkasse werden sogar neue Posten geschaffen.“ Auch das Führen von Krankenhäusern durch Kassen solle überdacht werden, betont der NEOS-Gesundheitssprecher abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

01 40110-9093

presse @ neos.eu

http://neos.eu