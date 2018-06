NÖ-LAbg. Ecker: „Schwarz-blaues Rückschrittsbudget setzt Sparstift bei Kindern an“

Grüne fordern NÖ Landesregierung auf, die Bundeskürzungen auszugleichen

Bildung ist unsere Zukunft. Dort zu sparen, ganz klar ein Rückschritt. Sowohl schwarz-blau im Bund als auch schwarz-rot-blau im Land tragen diese Fehlentwicklung mit Georg Ecker

St. Pölten (OTS) - Mit dem Jahr 2019 wird von der schwarz-blauen Bundesregierung bei der Bildung der Sparstift angesetzt. In drei Bereichen – konkret bei den Förderungen für ein verpflichtendes letztes Kindergartenjahr, für sprachliche Frühförderung und für den Ausbau ganztägiger Schulformen – werden die Gelder, die bislang über die Bundesländer vergeben wurden, gestrichen. „Dieses schwarz-blaue Rückschrittsbudget setzt bei den Kindern den Sparstift an – im Bund wie auch im Land Niederösterreich“, sagt Georg Ecker, Landtagsabgeordneter und Bildungssprecher der Grünen im NÖ Landtag.

Vor allem beim Ausbau ganztägiger Schulformen – darunter fällt auch die schulische Tagesbetreuung – werden diese Sparmaßnahmen in der Höhe von fast 20 Millionen Euro eins zu eins an die Schulerhalter und damit an die Kinder und Familien weitergegeben. Dies geht aus dem Budget-Voranschlag 2019 des Landes NÖ hervor. Ecker fordert daher die Landesregierung auf, notfalls die Kosten zu übernehmen. „ Bildung ist unsere Zukunft. Dort zu sparen, ganz klar ein Rückschritt. Sowohl schwarz-blau im Bund als auch schwarz-rot-blau im Land tragen diese Fehlentwicklung mit “, schließt Ecker.

