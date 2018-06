ERINNERUNG ASFINAG: Feierliche Grundsteinlegung für neue Linzer A 7 Donaubrücken am kommenden Montag

Linz (OTS) - Auf Hochtouren laufen seit Jänner am Donauufer die Vorarbeiten für die neuen Bypassbrücken der Linzer Voestbrücke. Mit der symbolischen Grundsteinlegung vom Schiff „MS Linzerin“ aus, erfolgt am Montag der feierliche Auftakt für den Bau der Brückenpfeiler in der Donau.

Die ASFINAG lädt aus diesem Anlass zu einem Pressegespräch mit anschließendem Foto/Filmtermin mit:

- Norbert Hofer, Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie

- Karin Zipperer, Vorstandsdirektorin ASFINAG

- Viktor Sigl, Präsident des Oberösterreichischen Landtags

- Günter Steinkellner, Landesrat für Infrastruktur

- Klaus Luger, Bürgermeister der Stadt Linz

- Markus Hein, Infrastrukturstadtrat der Stadt Linz

Wo: Anlegestelle Wurm+Köck Donaupark (Nähe Kunstmuseum Lentos), Ernst-Koref-Promenade 4020 Linz (Abfahrt & Ankunft des Schiffes „MS Linzerin“)

Wann: Montag, 11. Juni 2018, 10.30 Uhr

Wir würden uns sehr freuen, eine Vertreterin, einen Vertreter Ihrer Redaktion bei diesem Termin begrüßen zu dürfen.

