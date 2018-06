GALERIE BERND KUGLER präsentiert: René Luckhardt - 5 is a different 1

RENÉ LUCKHARDT | 5 IS A DIFFERENT 1

Pressetermin: Donnerstag, 14. Juni 2018, 11.00 Uhr

Eröffnung: Donnerstag, 14. Juni 2018, 18.00 Uhr

Ausstellungsdauer: 15.06.2018 – 21.07.2018



Die Galerie Bernd Kugler freut sich, mit 5 is a different 1 die siebente Einzelausstellung des deutsch-schweizerischen Künstlers René Luckhardt in ihren Räumen präsentieren zu können. Gezeigt wird eine Werkreihe neuer Malerei, in deren Mittelpunkt die titelgebende Gemälde-Skulptur 5 is a different 1 steht.

Luckhardts Malerei setzt sich mit einer Fotografie der Underground-Ikone Marjorie Cameron (1922-1995) künstlerisch auseinander. Die kalifornische Filmschauspielerin, bildende Künstlerin, Dichterin und Okkultistin war und ist enigmatische Protagonistin einer Gegenkultur, deren Einfluss noch heute spürbar ist. Luckhardts Malerei zerlegt ein Schwarz-Weiß-Foto von ihr in unzählige Varianten, würdigt unscheinbare Ausschnitte einer eigenständigen malerisch-grafischen Darstellung und setzt diese in überraschender Weise skulptural und diskursiv neu zusammen. Der Titel 5 is a different 1 fasst eine solche Vorgehensweise in Form eines Slogans zusammen.

Andy Warhols Pop-Position Marilyn einer modernen Ikone steht hier Pate. Aus einem Fast-Nichts und einem Vor-Raum der Bildlichkeit heraus, wird dieser aber ein Modell eines ganz anderen Engels gegenübergestellt. Dieser trägt folgerichtig weder den Namen Marjorie, ist auch keine Cameron – was die Bühne betritt ist bestenfalls: Marjolyn.



PK: René Luckhardt, 5 is a different 1

Zum Pressegespräch laden wir herzlich ein.

Datum: 14.06.2018, 11:00 - 11:30 Uhr

Ort: Galerie Bernd Kugler, Hörtnaglpassage, 2. Etage

Burggraben 6, 6020 Innsbruck, Österreich

Url: http://www.berndkugler.at

Rückfragen & Kontakt:

GALERIE BERND KUGLER

Burggraben 6 (Hörtnaglpassage)

A 6020 Innsbruck

T +43 664 3076335

info @ berndkugler.at