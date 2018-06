Jubiläumsflug: Mit „Eurowings Stage-Flying“ auf dem 35. Donauinselfest abheben

Eurowings lädt als „Official Air Carrier“ bereits zum zweiten Mal Festival-BesucherInnen vom Donauinselfest (22.-24. Juni 2018) zu einem Höhenflug der besonderen Art.

Wien (OTS/SPW) - Eurowings lädt als „Official Air Carrier“ bereits zum zweiten Mal Festival-BesucherInnen von Europas größtem Open-Air-Festival mit freiem Eintritt (22.-24. Juni 2018) zu einem Höhenflug der besonderen Art. Ab sofort wieder online auf www.eurowings.stageflying.at einchecken.

Bilder zur Meldung auf http://bit.ly/difbilder

35 Jahre for free, das gehört ordentlich gefeiert, auch in luftigen Höhen: Dank der erfolgreichen Kooperation mit Eurowings als Mobilitätspartner und „Official Air Carrier“ des 35. Donauinselfest, von 22 bis 24. Juni 2018, dürfen flugbegeisterte InselbesucherInnen wieder jubeln. Drei Tage lang können die Festivalgäste täglich von 14.00 Uhr bis Mitternacht abheben. Mit dem „Eurowings Stage-Flying“, einem überdimensionalen Flying-Fox, fliegen Mutige 160 Meter am Seil über die Partycrowd der „ÖBB/VIVA Austria Electronic Music Insel“. Das kostenlose Flugerlebnis kann, ab sofort wieder über den Web-Check-in auf www.eurowings.stageflying.at als auch direkt vor Ort gebucht werden. Wer abheben möchte sollte schnell sein, denn die Plätze sind heiß begehrt.

„Schon letztes Jahr stieß das ‚Eurowings Stage-Flying‘ bei den BesucherInnen auf große Begeisterung und war eines der meistbesuchten Action-Highlights auf dem Donauinselfest. Wir freuen uns, dass Eurowings auch 2018 wieder als Mobilitätspartner mit an Bord ist, unseren internationalen Festivalgästen die An- und Abreise erleichtert und zugleich am Festival selbst für unvergessliche Höhenflüge sorgen wird“, so Horst Marterbauer, Leiter Marketing und Kooperationen Donauinselfest.

Donauinselfest 2018

Das Wiener Donauinselfest wird von der SPÖ Wien veranstaltet und ist das größte Open-Air-Festival in Europa mit freiem Eintritt. Von 22. bis 24. Juni 2018 wird es ein hochkarätiges Musik-, Action- und Fun-Programm bieten. Die BesucherInnen erwarten über 600 Stunden Programm auf elf Bühnen und 18 Themeninseln. Das Donauinselfest ist seit 35 Jahren eine kulturelle Visitenkarte für das pulsierende, weltoffene und zukunftsorientierte Wien.

Starten Sie Ihren digitalen Donauinselfest-Besuch auf http://www.donauinselfest.at,

Facebook: https://www.facebook.com/Donauinselfest,

Twitter: https://twitter.com/Inselfest,

Instagram: https://www.instagram.com/inselfest,

YouTube: https://www.youtube.com/user/donauinselfest2010 und

Flickr: https://www.flickr.com/photos/donauinselfest.

Der perfekte Begleiter vor und während des Festivals ist die praktische Donauinselfest-App, die kostenlos im Google Play Store und Apple iTunes Store verfügbar ist.

+++ BILDMATERIAL +++

Das Bildmaterial steht zur honorarfreien Verwendung im Rahmen der redaktionellen Berichterstattung auf http://bit.ly/difbilder zur Verfügung. Weiteres Informationsmaterial auf https://www.donauinselfest.at/presse. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

leisure communications

Maurizia Maurer

Tel.: +43 664 8563004

mmaurer @ leisure.at