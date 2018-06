Neues Volksblatt: "Herr Pilz" (von Markus EBERT)

Ausgabe vom 8. Juni 2018

Linz (OTS) - Peter Pilz und Konrad Adenauer sind Brüder im Geiste — auch wenn den früheren deutschen Kanzler und den österreichischen Ex-Grünen politisch Welten trennen. Denn auch Pilz muss sich auf den Adenauer-Ausspruch „Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern“ berufen, wenn die nunmehrigen Vorgänge in seiner Partei Sinn ergeben sollen. „Diese Partei wird nie zum Leben erweckt“, sagte Pilz nämlich am 1. August 2017, und auch: „Bis auf ewige Zeiten wird diese Partei kein fünftes Mitglied haben“. Überhaupt sei die Parteigründung ein reiner Formalakt, weil ansonsten keine Parteienförderung bezogen werden könnte, so der Anwalt Alfred Noll.

Und jetzt wäre dieses Feigenblatt auf einmal so wichtig, dass die Doch-Nicht-Abgeordnete Maria Stern deren Chefin mit einer Monatsgage in Höhe eines Abgeordnetengehalts werden soll? Das gestern bei der Pressekonferenz so bemüht demonstrierte „Business as usual“ ist damit konterkariert. Dass Stern ihren Mandats-Verzicht für Pilz als „zutiefst feministischen Akt“ bezeichnet, ist — um Christian Kern zu zitieren — „Vollholler“. Die Rückkehr von Pilz geht ausschließlich zulasten von Frauen: Stern verzichtet auf den Nationalratseinzug, die nicht verzichten wollende Martha Bißmann wird mit dem Klubausschluss sanktioniert und die U-Ausschuss-Mitglieder Alma Zadic und Daniela Holzinger werden zu Beiwagerln des zurückgekehrten Aufdecker-Stars degradiert.

