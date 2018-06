Crystal Group demonstriert auf der Eurosatory in der Praxis getestete, im Militäreinsatz bewährte robuste Computer

Hiawatha, Iowa (ots/PRNewswire) - Die Crystal Group Inc., ein führender Entwickler und Hersteller von robuster Computertechnik, wird seine neuen, speziell für die rauen Umgebungsbedingungen von US- und NATO-Militäreinsätzen entwickelten robusten Server/Workstations, Speichersysteme und autonomen Technologien auf der Eurosatory 2018 vorstellen, einer vom 11. bis 15. Juni in Paris stattfindenden internationalen Fachmesse für Verteidigung und Sicherheit.

Eurosatory-Messestand CB499

Die Crystal Group stellt Lösungen für autonome und unbemannte Systeme sowie militärische, industrielle und gewerbliche Anwendungen bereit, die den Zuverlässigkeits- und Betriebsanforderungen der härtesten Einsatzumgebungen gerecht werden.

"Extreme Umgebungsbedingungen stellen die Fähigkeit von robuster Computertechnik, sowohl bei Militäreinsätzen als auch im zivilen Leben vielfältige Informationsquellen erfassen, analysieren, kommunizieren und speichern zu können, auf eine harte Probe", sagte Robert Haag, Vizepräsident der Crystal Group für Vertrieb und Marketing. "Wir werden auf der Eurosatory unser technologisches Know-how sowie unsere über Jahrzehnte im Militäreinsatz bewährte Erfahrung vorstellen, die uns als zuverlässigen Partner für die Entwicklung und Integration von robusten Computersystemen in erfolgskritischen Einsätzen auszeichnet."

Die Besucher der Eurosatory können sich auf dem Messestand CB499 über das Portfolio der Server, Embedded Computer und Netzwerk-Switches des Unternehmens informieren, einschließlich der nachfolgenden Lösungen:

Die robusten 1U, 2U und 3U Server der Produktreihe FORCE(TM) (Fully Optimized Rugged Computer Equipment) der Crystal Group sind High-Performance Computing (HPC) Systeme mit hoher Bandbreite und niedriger Latenz, die hinsichtlich Größe, Gewicht, Leistung und Kosten (SWaP-C) optimiert wurden. FORCE Rugged Server mit Intel Xeon® Scalable Prozessoren und hochmoderner Flüssigkeitskühlung bieten überragende Rechenleistung und höhere Zuverlässigkeit in rauen Einsatzbedingungen.

Die Produktreihe RACE(TM) (Rugged Autonomous Computer Equipment) der Crystal Group wurde entwickelt, um die Einführung von autonomen Fahrzeugen, automatisierten Fahrsystemen und unbemannten Projekten zu beschleunigen. Die RACE0161 Lösung bietet die Leistung, die autonome und unbemannte Systeme benötigen, und verbindet robuste Ein-/Ausgabe, Kapazität für mehrere GPUs, duale Intel® Xeon® Scalable Prozessoren, Thermomanagement und andere Komponenten, die in einem stabilen, robusten Aluminiumgehäuse untergebracht sind.

Informationen zu Crystal Group Inc.

Die Crystal Group ist ein Kleinunternehmen in Mitarbeiterhand, das im Jahr 1987 gegründet wurde. Das Unternehmen bietet den Verteidigungs-, Regierungs- und Industriemärkten hausinterne Maßanfertigung, technische Entwicklung, Integration, Konfigurationsmanagement, Planung von Produktlebenszyklen, Garantie und Supportleistungen.

Die Produkte der Crystal Group entsprechen den oder übertreffen die Standards des IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), der IEC (International Electrotechnical Commission) und des Militärs (MIL-STD-810, 167-1, 461, MIL-S-901), sind durch eine Garantie (von fünf Jahren oder mehr) mit firmeneigenem Support gedeckt und werden im Werk des Unternehmens in Hiawatha im US-Bundesstaat Iowa hergestellt, das nach den AS9100C:2009 und ISO 9001:2008 Qualitätsmanagement-Standards zertifiziert ist. crystalrugged.com

© 2018 Crystal Group Inc. Alle Rechte vorbehalten. Alle Markenzeichen sind das Eigentum der jeweiligen Unternehmen. Änderungen am Design und an den Spezifikationen vorbehalten.

