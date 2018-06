The Golden Panther Award 2018 goes to...

Wien, Mittwoch 6. Juni 2018, stand das Wiener Palais Coburg wieder ganz im Zeichen des Golden Panther Awards.

Wien (OTS) - Hier wurden zum 2. Mal innovative und herausragende Ideen im nationalen wie internationalen Tourismus ausgezeichnet. Durch den Abend führte heuer erstmals die sympathische deutsche TV-Moderatorin Nazan Eckes.



Der Panther: ein Symbol für Innovationskraft und Stärke

Moderne Reisende sind ständig auf der Suche nach etwas Neuem, Außergewöhnlichem, Speziellem und Individuellem. Qualitativ hochwertige Angebote, perfekter Service und außergewöhnliche Architektur sind für diese Zielgruppe ‚state of the art’. Um im wettbewerbsstarken Umfeld des Tourismus punkten zu können, sind kreative, innovative Konzepte gefragt. „Der Panther vereint für uns als Symbol all die Eigenschaften, die im Tourismus essentiell sind, heute wie in Zukunft. Er ist kraftvoll, energetisch, strategisch, zielorientiert, schnell, flexibel, geschmeidig, elegant, immer neugierig und sensibel“, erklärt Heidi Khadjawi-Nouri, General Manager der HN Multimedia Group und Chefredakteurin von PARADISE.

11-facher Gold-Regen

Der Golden Panther Award wurde heuer in 11 Kategorien vergeben. Die PARADISE Experten-Jury entscheidet anhand eines Katalogs mit unterschiedlichen Qualitätskriterien über die Nominierten in jeder Kategorie. Neu war dieses Jahr auch der Readers Choice Award. Erstmals konnten die Leser des Reisemagazins PARADISE per Online-Voting für ihre Top-Favoriten abstimmen: auf der gleichnamigen Website www.paradise-mag.com. Funkelendes Highlight: Dieser Panther wurde von Swarovski ganz besonders zum Glitzern gebracht…

Glamour - großer Auftritt im Palais Coburg

Alle Nominierten wurden am 6. Juni als Gäste ins Wiener Palais Coburg geladen. Khadjawi-Nouri: „Via Live-Übertragung im Outdoor-TV in den Prunksälen sowie über Facebook und Instagram konnten heuer erstmals alle die Verleihung hautnah und multimedial miterleben.“

Gäste des Abends im Palais Coburg 2018

Tobias Moretti, Antonia Moretti, Michael Ostrowski, Dominik Hartl, Valerie Huber, Chantal Zitzenbacher, Fanny Altenburger, Fabian Unger, Thomas Otrok, Haring Group Geschäftsführerin Denise Smetana, Fanny Holzer Geschäftsführerin Motto Hotels, Johanna Seeber Geschäftsfürherin Seeste Bau, Luigi Stefanelli General Manager Central Europe AIDA-COSTA Cruise, Roswitha Klein Direktorin Hypo Vorarlberg/Wien, Signa Marketingleiter Thomas Hahn,

Die Gewinner der 11 Kategorie waren:

Kategorie – Boutique Hotels GEWINNER: Aenaon Villas, Grichenland Santorin Kategorie – Urban Hotels GEWINNER: Cotton House Hotel, Bacelona Kategorie – Health & Welness Clinics GEWINNER: SHA Welness Clinic, Spanien, Alicante Kategorie – Grand Hotels GEWINNER: Four Seasons Hotel George V Frankreich, Paris Kategorie – Gourmet Hotels GEWINNER: Residence de la Pinede, St. Tropez, Frankreich Kategorie – Beach Resorts GEWINNER: Milaidhoo Island, Malediven Kategorie – Hideaway Resorts GEWINNER: Vitigliano Tuscan Relais & Spa, Italien Kategorie – Mountain Resorts GEWINNER: Tschuggen Grand Hotel, Schweiz Kategorie – TOP REGIONS GEWINNER: Liparische Inseln Kategorie – Luxury Resorts GEWINNER: Velaa Private Island Kategorie – READERS CHOICE GEWINNER: Park Hyatt, Österreich Wien



Die HN Multimedia Group wurde 2008 von Heidi Khadjawi-Nouri gegründet. Der Fokus liegt auf Multimedia- und TV-Produktionen sowie Corporate-Publishing-Produkten über die schönsten Dinge des Lebens. Mehr Informationen: http://www.hn-mmgroup.com .

PARADISE ist das 1. Reisemagazin im deutschsprachigen Raum, das auf außergewöhnliche Reiseangebote zum Nachreisen fokussiert. Hier dreht sich alles um das PARADISE Auszeit: außergewöhnliche Individualreisen, traumhafte Hideaways in aller Welt, heimische Wohlfühl-Oasen und innovatives Hotel-Design. PARADISE (€ 6,50 pro Ausgabe) erscheint 6 Mal jährlich in Österreich, Deutschland und der Schweiz, und ist ein Magazin der HN Multimedia Group.

Mehr Informationen: http://www.paradise-mag.com .

