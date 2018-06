Tag der offenen Tür im WIFI Wien am 21.6.2018 mit Physiker Werner Gruber

Wien (OTS) - Unter dem Motto „Mein WIFI, mein Weg“ lädt das WIFI Wien am 21. Juni von 15–20 Uhr zum Tag der offenen Tür und legt dabei ein besonderes Augenmerk auf die Karriere von Fachkräften. Über 70 Info-Veranstaltungen, Schnupperkurse, Praxisworkshops und Vorträge laden dazu ein, sich einen Überblick über die verschiedensten Ausbildungsmöglichkeiten zu verschaffen und sich Inspirationen für den nächsten Karriereschritt zu holen. Ein kostenloser Interessentest, der von den Experten und Expertinnen der WIFI Wien Bildungsberatung ausgewertet wird, hilft Besuchern/-innen, die noch auf der Suche nach Orientierung sind. Highlight ist der Top-Vortrag von Star-Physiker Werner Gruber, der humorvolle Einblicke in die Welt der Naturwissenschaften gibt.

Alles rund um Fachkräfte-Karrieren

Qualifizierte Fachkräfte sind am Arbeitsmarkt besonders gefragt, da sie praktische Fertigkeiten mit theoretischem Wissen und Schlüsselqualifikationen vereinen. Ein besonderer Schwerpunkt beim Tag der offenen Tür liegt daher auf den Weiterbildungsmöglichkeiten in diesem Bereich. Interessierte finden gebündelt alle Informationen und können sich zu verschiedenen branchenspezifischen Aus- und Weiterbildungen beraten lassen. In Showtrainings und Vorführungen geben Trainer/-innen und Kursabsolventen/-innen Einblicke in die Praxis von Lehrberufen und Fachausbildungen. Zu den Highlights zählen etwa eine Live Cooking Station, Frisuren-Präsentationen oder eine Motoren-Vorführung von KFZ-Mechanikern. Rund um die Berufsreifeprüfung im zweiten Bildungsweg, verschiedene (außerordentliche) Lehrabschlussprüfungen sowie höhere fachliche Qualifikationen zu Meisterberufen stehen außerdem Experten und Expertinnen für individuelle Fragen bereit.

Top-Vortrag: Wie schafft man Wissenschaft?

Star-Physiker Werner Gruber unterhält ab 17.00 Uhr in seinem Vortrag und geht der Frage nach: „Wie schafft man Wissenschaft?“ Besucher/-innen erhalten dabei humorvolle und interessante Einblicke in die Welt der Naturwissenschaften und können sich diese anhand von amüsantem Wissen erklären lassen. Weitere spannende Vorträge finden unter anderem zu den Themen „Karriere mit Lehre“, „Professionelle Bewerbungsunterlagen: Was gehört dazu?“ oder „Endlich ein Bewerbungsgespräch – was ist vorher zu tun“ statt.

Tag der offenen Tür des WIFI Wien

Datum: 21.06.2018, 15:00 - 20:00 Uhr

Ort: WIFI Wien

Währinger Gürtel 97 , 1180 Wien, Österreich

Url: http://www.wifiwien.at/offenetuer

Rückfragen & Kontakt:

WIFI der Wirtschaftskammer Wien am wko campus wien

Mag. (FH) Sonja Reutterer

Public Relations

01/47677-5316

reutterer @ wifiwien.at