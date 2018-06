TrustArcConnect Partner Program erweitert, um auf die rasch wachsende Nachfrage nach technischen Lösungen für den Datenschutz reagieren zu können

San Francisco (ots/PRNewswire) - TrustArc, das führende Unternehmen im Bereich Datenschutzmanagement, gab heute die Ausweitung des TrustArcConnect Partner Program bekannt, womit das Unternehmen den erheblichen Anstieg bei der weltweiten Nachfrage nach technologischen Lösungen für den Datenschutz bewältigen will. Die Erweiterung zum jetzigen Zeitpunkt kommt ein Jahr nach der Umbenennung des Unternehmens von TRUSTe in TrustArc. Dieser Schritt sollte seine Transformation hin zu einem globalen Anbieter von technikbasierten Datenschutzlösungen widerspiegeln und stützte sich auf 21 Jahren an Erfahrung bei der Entwicklung von innovativen Produkten im Compliance-Bereich.

Die Ausweitung fällt zusammen mit der Umbenennung in TrustArc vor einem Jahr und der nächsten Runde bei den Investitionen in Datenschutztechnologie, nachdem die Durchsetzung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) begonnen hat

Regulierungen zum Datenschutz, wie die DSGVO, die seit dem 25. Mai in Kraft ist, haben für eine wachsende Nachfrage nach technischen Lösungen gesorgt, mit denen die Verwaltung der Einhaltung von Datenschutzbestimmungen auf einer kontinuierlichen Grundlage operationalisiert werden kann. Das zunehmende Vertrauen in Technologie hat dazu geführt, dass IT-Abteilungen und Arbeitsteams für die Informationssicherheit eine immer wichtigere Rolle beim Datenschutzmanagement in Unternehmen jeder Größe spielen. Um ihre jeweiligen Anforderungen bei IT und Informationssicherheit zu erfüllen, verlassen sich viele dieser Unternehmen auf Channel-Partner. Das TrustArcConnect Partner Program ermöglicht es Wiederverkäufern, Systemintegratoren, Digitalagenturen, Anwaltskanzleien und Unternehmensberatern, ihr Angebot mithilfe des kompletten Spektrums an technischen Lösungen für den Datenschutz auf der TrustArc Privacy Platform zu erweitern.

"Wir setzen uns dafür ein, dass unsere Kunden - unabhängig von ihrer Größe, von der Abteilung und von ihrem jeweiligen Standort - die Vorgaben beim Datenschutz erfüllen können. Dabei sind unsere Channel-Partner von entscheidender Bedeutung, wenn es darum geht, diese Marktanforderungen zu erfüllen, und sie helfen uns dabei, Kunden auf der ganzen Welt mit unseren Technologieprodukten zu verbinden", so Chris Babel, CEO von TrustArc. "TrustArc hat erhebliche Ressourcen aufgewendet, um Channel-Partner in die Lage zu versetzen, ihre bestehenden Kapazitäten zu erweitern und ihre Verkäufe mithilfe von Lösungen, die mit dem Datenschutz zusammenhängen, auszubauen. TrustArc, das über 21 Jahre an Erfahrung in der Datenschutzbranche hat und sieben Jahre lang Erfahrungen mit dem Betrieb einer bewährten Plattform im großen Maßstab sammeln konnte, bietet Channel-Partnern eine einzigartige Gelegenheit für die Erweiterung ihres Angebots."

Das TrustArcConnect Partner Program erlaubt es TrustArc, seine weltweite Expansion fortzusetzen, indem es den jeweiligen Fachleute für IT und Informationssicherheit in kleinen, mittelständischen und auch in großen Unternehmen den Zugang zur TrustArc Privacy Platform zur Verfügung stellt. Die Plattform, auf der Lösungen zur Verwaltung des Datenmapping, zur Risikobewertung, zum Scannen von Trackern auf Webseiten, zum Einwilligungsmanagement und viele weitere bereitgestellt werden, ist darauf ausgelegt, dass praktisch jeder Anwendungsfall beim Datenschutz abgedeckt ist. Zudem bietet sie eine bewährte und überzeugende Ergänzung zu den bereits existierenden Angeboten an Channel-Partner-Lösungen.

TrustArc arbeitet weltweit mit Teams, die von Standorten in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik und Lateinamerika aus tätig sind. Weitere Informationen zum TrustArcConnect Partner Program erhalten Sie unter: www.trustarc.com/partner-program

Informationen zu TrustArc

TrustArc ist der führende Anbieter von Lösungen für die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen und das Risikomanagement. Dabei nutzt das Unternehmen eine unübertroffene Kombination aus innovativer Technologie, Beratung durch Fachleute und TRUSTe-Zertifizierungslösungen, die zusammen auf sämtlichen Stufen der Verwaltung von Datenschutzprogrammen ansetzen können. Die TrustArc Privacy Platform stellt die Grundlage für alle diese Lösungen dar, indem sie einen flexiblen, skalierbaren und sicheren Weg bietet, um den Datenschutz richtig zu handhaben und um den globalen Datenschutzregulierungen, wozu auch die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der EU gehört, gerecht zu werden. Die TrustArc Privacy Platform wurde über sieben Jahre lang, in denen Erfahrungen beim Betrieb in einem breiten Spektrum an Branchen und Anwendungsfällen bei einzelnen Klienten gesammelt werden konnten, immer weiter verfeinert, und sie ist dank ihrer tiefgreifenden Services, die auf fundierte Kenntnisse und bewährte Methoden beim Datenschutz zurückgreifen können, immer stärker geworden. Im Laufe von zwei Jahrzehnte und Tausenden von Kundenprojekten konnte sie so ständig verbessert werden. TrustArc, das seinen Hauptsitz in San Francisco hat und von seinen globalen Teams unterstützt wird, hilft weltweit über 1.000 Klienten dabei, den Nachweis zu erbringen, dass sie die gesetzlichen Vorgaben erfüllen, Risiken zu minimieren und Vertrauen aufzubauen. Um weitere Informationen zu erhalten, gehen Sie bitte auf die Website von TrustArc, lesen Sie das Blog des Unternehmens und besuchen Sie uns auf LinkedIn.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/520330/TrustArc_The_New_TRUSTe_Logo.jpg

Rückfragen & Kontakt:

Presseanfragen richten sie bitte an: pr @ trustarc.com