In Qingdao, einer Stadt voller Energie und Charme, findet der Gipfel 2018 der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) statt (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Qingdao ist eine weltbekannte Küstenstadt in China, die am blauen Meer unterm blauen Himmel liegt und in der es überall grünt. Tsingtao Brauerei, Haier, Hisense. u.a. weltbekannte Unternehmen haben die Hauptgeschäftsstelle in Qingdao errichtet. Qingdao war der Austragungsort der Segelwettbewerbe der Olympischen Sommerspiele 2008. Heutzutage bereitet Qingdao den Gipfel der SOZ, der vom 9. Bis 10. Juni 2018 stattfindet, auf. Ein ca. 6 Minuten langes Video, das "Die unwiderstehliche Stadt Qingdao China" heißt, wurde auf vielen großen Websites ausgestrahlt, dadurch die Menschen auf der ganzen Welt mehr über Qingdao erfahren können. Das Video enthält viele Elemente von starkem Charakter Qingdaos, wie z.B. Zhan Qiao (auch Qingdao Brücke), Mai Vierter Platz, Internationales Segelzentrum, ehemaliger Wohnsitz von Kang Youwei (führender chinesischer Reformer, 1858-1927). Qingdao steht immer offen für die ganze Welt, wenn Sie mehr über Qingdao erfahren möchten, klicken Sie bitte auf den Link von Qingdao Promotion: http://ots.de/E99F2I

Qingdao ist eine Stadt mit historisch bedeutsamen Erinnerungen, die in die Badaguan Villen, ehemaligen Residenzen von Prominenten an der Küste, alten Straßen und Gebäude und allen anderen Ecken fließen. Heute ist Qingdao eine voll modernisierte Stadt. Zahlreiche Segelboote fahren auf dem blauen Meer, Kreuzfahrtschiffe steuern in die automatischen unbemannten Piers zu, Frachtschiffe aus der ganzen Welt sammeln sich und reisen wieder um die Welt. Als eine repräsentative Stadt der chinesischen Reform und Öffnung, Qingdao ist eine von den 14 ersten offenen Küstenstädten und eine der größten Volkswirtschaften in China, deren Bruttoinlandsprodukt sich auf über 1 Billion RMB beläuft.

Die Jiaozhou-Bucht-Brücke befindet sich in Qingdao, die von China selbst entworfen und gebaut ist. In Qingdao liegt auch ein natürlicher ausgezeichneter Tiefwasserhafen Dongjiakou Hafen. Vom 13. bis zum 17. Juni dieses Jahres werden das erste nationale Filmfest der SOZ in der Lingshan Bay Film- und Fernsehkultur-Industriezone im neuen Distrikt der Westküste Qingdao stattfinden. Filmdelegationen, Filmkünstler, Filmunternehmen aus der 8 Mitgliedsstaaten und 4 Beobachterstaaten der SOZ werden zu diesem Fest eingeladen. Der ehemalige Generalsekretär der SOZ, Herr Mezentsev, hat einmal gesagt, wenn die SOZ mit einem schönen Bild verglichen wird, ist China ihre schönste Farbe ist. Dieses Jahr ist Qingdao bereit.

