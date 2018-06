Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl gratuliert dem neuen Präsidenten des Städtebundes Michael Ludwig

Danke an Michael Häupl für jahrzehntelange gute Zusammenarbeit

Wien (OTS) - Im Rahmen der Vollversammlung des Österreichischen Städtebundes wurde heute Bürgermeister Michael Ludwig zum neuen Präsidenten gewählt. Er folgt damit auf Michael Häupl, der diese kommunalpolitisch wichtige Funktion 23 Jahre lang mit viel Engagement und Herzblut ausgefüllt hat. „Im Namen des Österreichischen Gemeindebundes gratuliere ich dem neuen Präsidenten Michael Ludwig von ganzem Herzen zu seiner Wahl. Ich bin überzeugt, dass wir auch mit ihm in einer Partnerschaft auf Augenhöhe hervorragend zusammenarbeiten werden. Gleichzeitig möchte ich mich bei dem scheidenden Präsidenten Michael Häupl für seine gute und stets ehrliche Zusammenarbeit im Interesse der Kommunen bedanken und wünsche ihm alles Gute für seine persönliche Zukunft“, so der Präsident des Österreichischen Gemeindebundes Bürgermeister Alfred Riedl.

Gemeindebund und Städtebund arbeiten seit Jahrzehnten eng zusammen, wenn es um die kommunalpolitischen Herausforderungen geht. Im Spannungsfeld zwischen urbanen und ländlichen Regionen braucht es starke Interessensvertreter, die für die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der 2.089 Gemeinden in unserem Land an einem Strang ziehen. „So haben wir etwa bei den letzten Verhandlungen zum Finanzausgleich gemeinsam eine partnerschaftliche Lösung gefunden, die städtische und strukturschwache Regionen gleichermaßen berücksichtigt. Auch bei anderen Themen stimmen wir uns eng ab, weil wir ganz genau wissen: Die Stadt braucht das Land und das Land braucht die Stadt“, betonte Alfred Riedl in seinen Grußworten bei der Eröffnung des Städtetages in Feldkirch.

„Getreu dem Motto des 68. Städtetages, werden wir mit Michael Ludwig für ein neues Miteinander der Kommunen arbeiten und Zusammenarbeit zwischen Gemeinden und Städten weiter fördern sowie unseren Gemeinden stets mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ich wünsche Michael Ludwig viel Erfolg in seiner neuen Funktion“, so Alfred Riedl abschließend.

