Internationale Rassehundeausstellung am 9./10.Juni 2018 in Klagenfurt/ Messe

Rund 3.000 Hunde aus über 220 Rassen warten schwanzwedelnd auf Sie!

Wien (OTS) - Sie interessieren sich für Hunde oder möchten einfach so viele Rassen wie nur möglich an einem Platz sehen? Dann versäumen Sie keinesfalls die Internationale Rassehundeshow am kommenden Wochenende in Klagenfurt. ALLE RASSEN AN BEIDEN TAGEN !!!

Samstag 09.Juni 2018 : ACHTUNG - Beginn des Richtens 15 UHR!!!

ab 13:00 Uhr - Einlass der Hunde

ab 15:00 Uhr - Beginn des Richtens

ab 18:30 Uhr - Programm im Ehrenring

Sonntag: 10. Juni 2018:

ab 08:00 Uhr - Einlass der Hunde

ab 10:00 Uhr - Beginn des Richtens

ab 13:30 Uhr - Programm im Ehrenring

Auch heuer bieten wir den Besuchern ein spannendes Rahmenprogramm im Ehrenring. Höhepunkt der Show ist täglich die Wahl des schönsten Hundes der Ausstellung (Best in Show) durch eine spannende Qualifikation.



Samstag 09. Juni 2018 ab 19:00 Uhr: Besondere Highlights - Juniorhandling (sehen sie unserem Ausstellernachwuchs über die Schulter), die Jagdhornbläsergruppe Rosental eröffnet das abendliche Showprogramm. Präsentation von Jagdhunderassen im Ehrenring!

Sonntag: 10. Juni 2018 ab 14:00 Uhr: Besondere Highlights - Zughunde zeigen ihr Können, Juniorhandling.



Wie immer lädt ein breites Angebot an Hundeaccessoires und Tiernahrung zum Shopping ein. Preiswerte Angebote für Hund und Herrl erwarten die Besucher.

Die Eintrittspreise sind sehr familienfreundlich.

Tageskarte € 7,--

erm. Tageskarte € 4,-- (Kinder ab 6.LJ, Schüler, Pensionisten, Behinderte mit Ausweis)



Familienkarte € 14,--

Kinder werden bevorzugt behandelt - freier Eintritt bis 6 Jahre!

ACHTUNG - seit Mai 2012 wird auf dem Messegelände in Klagenfurt eine Parkgebühr eingehoben (Tagesgebühr € 5,--)

Besucherhunde haben freien Eintritt, benötigen aber einen Impfpass mit einer gültigen Tollwutimpfung.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Kynologenverband - (ÖKV)

0043(0)2236/710 667

office @ oekv.at

www.oekv.at