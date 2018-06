„Unterwegs in Österreich“ am 8. Juni aus Zwettl

Schwerpunktthema: „Yoga für Einsteiger“

Wien (OTS) - Zum Wochenende geht es in „Unterwegs in Österreich“ um „Yoga für Einsteiger“. Zum Abschluss der Niederösterreich-Woche am Freitag, dem 8. Juni 2018, begrüßen Jan Matejcek und Nadja Mader ab 6.30 Uhr in ORF 2 die Zuschauerinnen und Zuschauer in „Guten Morgen Österreich“ ebenso wie Nina Kraft um 17.30 Uhr in „Daheim in Österreich“ aus Zwettl.

Freitag, 8. Juni: Schwerpunktthema „Yoga für Einsteiger“

„Guten Morgen Österreich“ aus Zwettl

Live zu Gast in „Guten Morgen Österreich“ ist Musiker Josh mit seiner Band. Außerdem dreht sich in Zwettl alles rund ums Bier – und so begrüßen Jan Matejcek und Nadja Mader die erste Braumeisterin.

„Daheim in Österreich“ aus Zwettl

Von Indien aus hat Yoga die Welt erobert. Allein in Österreich gibt es fast 300 Yogastudios. Doch Yoga ist nicht gleich Yoga. Ob im Wasser oder in der Schwitzkammer, schwanger oder mit Ziegen – Yoga wird mittlerweile in den verschiedensten Formen angeboten. Wie man am besten damit beginnt, verrät „Daheim in Österreich“. Zu Gast ist die Band PAENDA.

„ORF FÜR SIE. Was wünschen Sie sich vom ORF?“: Der „ORF FÜR SIE“-Bulli an den „Unterwegs in Österreich“-Standorten

Unter dem Motto „ORF FÜR SIE. Was wünschen Sie sich vom ORF?“ gibt es seit 28. Mai schriftlich, telefonisch oder im direkten Kontakt an den „Unterwegs in Österreich“-Standorten die Möglichkeit, persönlich Wünsche, Fragen und Vorbehalte zu artikulieren. Gefragt sind Lob, persönliche Meinung, Anregungen aber selbstverständlich auch Kritik. Visuelles Kernstück ist der eigens gebrandete VW-Bulli, der das mobile „Unterwegs in Österreich“-Studio in drei Bundesländern begleitet. In seinem Inneren können die Besucherinnen und Besucher ihre Wünsche in die Kamera sprechen. Der Auftaktzeitraum der Aktion, die in mehreren Tranchen über ein ganzes Jahr anberaumt ist, dauert bis 15. Juni. Ab Herbst 2018 sind weitere Aktionswochen und Bulli-Touren in weiteren Bundesländern geplant.

Mehr Informationen bietet die sendungsbegleitende Website unter http://unterwegs.ORF.at.

