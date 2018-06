Podiumsdiskussion im Fabasoft TechSalon zum Thema: Wie kann Österreich mehr Informatikabsolventen ausbilden

Wien (OTS) - Der österreichischen IT-Wirtschaft fehlen tausende Fachkräfte. Wie kann Österreich nicht nur mehr InformatikabsolventInnen ausbilden, sondern verstärkt auf die Begabungen und Begabten unseres Landes eingehen? Wie kann die Informatik-Ausbildung an der AHS verbessert und ausgebaut werden? Was ist das Go4IT-Projekt und warum ist es so erfolgreich? Und wie kann das "Nerd"-Image des Informatikstudiums endlich abgebaut werden? Das sind die Diskussions-Themen des Fabasoft TechSalon am 20. Juni in Wien.



Wann: 20. Juni 2018, Beginn 17:30 Uhr

(Einlass 17:00 Uhr, Ende ca. 19.00 Uhr, anschließend geselliger Ausklang)



Wo: Fabasoft TechSalon, Laxenburger Straße 2, 1100 Wien



Am Podium:

Claudia Resch, Geschäftsführerin Österreichisches Zentrum für Begabtenförderung und Begabungsforschung (ÖZBF)

Wolfgang Pree, Informatiker und Professor an der Universität Salzburg

Helmut Fallmann, Mitglied des Vorstandes der Fabasoft AG

Moderation: Martin Szelgrad, Chefredakteur Telekom & IT Report, Report Verlag

Anmeldungen bitte an office @ report.at



Rückfragen & Kontakt:

Gerda Platzer, platzer @ report.at, 01 90 299 0