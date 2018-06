Lotto: Kärntner knackt Jackpot und gewinnt 1,6 Millionen Euro

Kärntner Solo-Sechser auch bei LottoPlus; 2 Joker in NÖ und Salzburg

Wien (OTS) - Einem Spielteilnehmer aus Oberkärnten gelang es als einzigem, die „sechs Richtigen“ vom vergangenen Mittwoch zu tippen und damit den Jackpot im Alleingang zu knacken. Er erhält dafür knapp mehr als 1,6 Millionen Euro. Da ihm dies mit dem System 0/08 glückte, darf er sich noch über zusätzliche 12 Fünfer und 15 Vierer freuen, was seinen Gesamtgewinn auf mehr als 1.620.000 Euro hebt.

Ein Steirer und ein win2day-User tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen damit jeweils mehr als 58.800 Euro.

LottoPlus – auch ein Solo-Sechser

Ebenfalls einen Solo-Sechser gab es bei LottoPlus, und auch der wurde in Kärnten erzielt. Ein Unterkärntner kam per Quicktipp zu einem Gewinn von mehr als 257.800 Euro. Am Sonntag geht es beim LottoPlus Sechser um rund 200.000 Euro.

Joker – Mini Cabrios und bald höhere Gewinne

Zwei Spielteilnehmer, und zwar ein Niederösterreicher und ein Salzburger hatten die richtige Joker Zahl auf ihren Quittungen und auch das „Ja“ angekreuzt. Dies verhalf ihnen zu je rund 87.200 Euro Gewinn.

Joker verlost jetzt zehn schnittige Autos der Marke Mini Cabrio. Die ersten fünf Cabrios werden am Sonntag unter allen Joker Tipps der Ziehungen von 6. und 10. Juni verlost. Die zweiten fünf Autos gibt es am 17. Juni, gezogen wird dann aus allen Joker Tipps der Ziehungen von 13. und 17. Juni.

Bei Joker tritt beginnend mit der Ziehung von Sonntag, den 15. Juli 2018 eine Neuerung in Kraft, die höhere Gewinne verspricht: Es gibt – erstmals seit 10 Jahren wieder – eine Preisanpassung auf 1,50 Euro pro Joker Tipp (anstelle 1,30 Euro), und der Joker wird dann im Schnitt gut 280.000 Euro (anstelle bisher durchschnittlich 210.000 Euro) bringen; die Gewinnränge 2 bis 6 erhöhen sich auf 8.800 Euro, 880 Euro, 88 Euro, 8 Euro und 1,80 Euro. Für 10-Runden-Scheine macht sich diese Änderung bereits nach der Ziehung von kommenden Sonntag bemerkbar. Wer dann einen Wettschein für 10 Runden spielt, bezahlt bereits einmal den neuen Joker Preis.

EuroMillionen – bald mit Österreich Bonus

Parallel dazu gibt es auch bei EuroMillionen eine Änderung: Beginnend mit der Ziehung von Freitag, den 13. Juli 2018 gibt es einen Österreich Bonus. Dabei werden bei jeder Ziehung ausschließlich unter den in Österreich gespielten Tipps einmal 100.000 Euro verlost. Jeder EuroMillionen Tipp nimmt automatisch an dieser zusätzlichen Ziehung teil. Dazu wird der Preis pro Tipp verändert und mit 2,50 Euro (anstelle von 2,20 Euro) an das Niveau der übrigen acht EuroMillionen Länder angeglichen. Für 10-Runden-Scheine macht sich diese Änderung bereits nach der Ziehung von Freitag, den 8. Juni bemerkbar. Wer dann einen Wettschein für 10 Runden spielt, bezahlt bereits einmal den neuen EuroMillionen Preis.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch 06.06.2018:

1 Sechser zu EUR 1.604.010,10 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 58.824,60 98 Fünfer zu je EUR 1.309,60 237 Vierer+ZZ zu je EUR 162,40 4.593 Vierer zu je EUR 46,50 5.658 Dreier+ZZ zu je EUR 17,00 73.551 Dreier zu je EUR 5,20 205.582 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 12 15 28 29 32 43 Zusatzzahl: 42

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch 06.06.2018:

1 Sechser zu EUR 257.833,90 56 Fünfer zu je EUR 1.078,40 2.491 Vierer zu je EUR 21,90 42.592 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 6 12 17 20 31 42

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch 06.06.2018:

2 Joker zu je EUR 87.247,30 3 mal EUR 7.700,00 100 mal EUR 770,00 1.028 mal EUR 77,00 9.839 mal EUR 7,00 100.037 mal EUR 1,50

Joker Zahl: 7 0 9 1 3 7

