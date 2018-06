Neubau: BV Reiter will 13A-Ersatzlinienführung durch Stiftgasse

Wien (OTS/RK) - Der bevorstehende Ausbau der Wiener U-Bahn hat auch Auswirkungen auf den oberirdischen Verkehr. So wird etwa die Route des Autobusses 13A von den Bauarbeiten betroffen sein. Statt der Neubaugasse müsse die Stiftgasse als Option für eine Ersatzlinienführung des 13A geprüft werden: Diese Forderung "an Wiener Linien und Stadtverantwortliche" hat Neubaus Bezirksvorsteher Markus Reiter heute, Donnerstag, bei einem Pressegespräch formuliert – gemeinsam mit AnrainerInnen des siebenten Bezirks, einem Vertreter der Wirtschaftskammer Wien sowie eines Gewerbetreibenden der Neubaugasse. Reiter erwarte sich zudem, dass die Prüfergebnisse alternativer 13A-Routen für die acht Jahre dauernde U-Bahn-Bauzeit transparent vorgelegt werden.

Als eine der am stärksten frequentierten Buslinien Wiens dürfe die Umleitung des 13A während des U-Bahn-Baus keine politische Frage sein, vielmehr gehe es Reiter um eine "tragfähige Lösung" für alle Beteiligten: Fahrgäste, AnrainerInnen sowie Gewerbetreibende entlang der Strecke. Eine Ersatzlinienführung durch die Stiftgasse sei eine solche: „Diese Umleitung ist günstig und auch im Hinblick auf die zweijährige Sperre der U2 sinnvoll“, sagte Reiter. Derzeit planen die Wiener Linien eine 13A-Route in beide Richtungen durch die Neubaugasse. Das sei laut Reiter „gefährlicher“ als die Alternative durch die Stiftgasse, weil in der Neubaugasse unter anderem Schutzzonen geschmälert werden müssten, um Platz für die Busse zu schaffen. Weil die Stiftgasse für den Bus weniger aufwendig umgebaut werden müsste, „ist die Umleitung dort wesentlich günstiger“, erklärte Reiter. Die „angedrohte Notlösung“ der Wiener Linien, die Buslinie in zwei Routen zu teilen, lehnte Reiter ab. Er appellierte an die Wiener Linien und die Stadtverantwortlichen, einen „gut durchdachten Plan auszuhandeln“, um eine „vernünftige Lösung“ zu finden, die die Interessen aller Betroffenen spiegle.

