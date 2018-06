„fidelio“ präsentiert „Rigoletto“ live aus der Wiener Staatsoper

Der digitale Klassik-Treffpunkt streamt Giuseppe Verdis Meisterwerk am 10. Juni um 19.00 Uhr

Wien (OTS) - „fidelio“ (www.myfidelio.at), der digitale Klassik-Treffpunkt von ORF und Unitel, bietet Klassikfans am Sonntag, dem 10. Juni 2018, um 19.00 Uhr wieder eine Opernübertragung live aus der Wiener Staatsoper: Verdis „Rigoletto“, dirigiert von Marco Armiliato, mit Ivan Magrì als Herzog von Mantua (statt des erkrankten Juan Diego Flórez), Paolo Rumetz als Rigoletto und Aida Garifullina als Gilda.

Die auf Victor Hugos „Le roi s’amuse“ basierende Geschichte rund um den Herzog von Mantua, seinen Hofnarren Rigoletto und dessen Tochter Gilda war gleich bei der Uraufführung in Venedig ein großer Erfolg, eroberte rasch die Bühnen der Welt und gehört bis heute zu den Top Ten des internationalen Opernrepertoires. Im Haus am Ring wurde die Oper bisher mehr als 700-mal gegeben.

Wer den Live-Event am 10. Juni verpasst, dem bietet „fidelio“ die Möglichkeit, Verdis Oper an den folgenden Terminen noch einmal zu genießen: 11., 12. und 13. Juni, jeweils um 11.00 und 19.00 Uhr. ORF III präsentiert die Aufführung live-zeitversetzt am 10. Juni um 20.15 Uhr.

Zur Einstimmung auf den Komponisten Giuseppe Verdi empfiehlt „fidelio“ allen Klassikfans einen Blick in die Rubrik „Entdecken“. Darin zu finden: Wissenswertes, Spannendes und Unterhaltsames rund um Person und Leben des Komponisten. In der Rubrik „Klassithek“ finden sich zudem Produktionen aus vergangenen Jahrzehnten mit allen Verdi-Opern (Reihe „Tutto Verdi“ inkl. Dokumentation und Werkeinführungen).

Die Wiener Staatsoper auf „fidelio“ – bis zu 24 Produktionen in drei Saisonen

Durch die neue Kooperation zwischen der Klassikplattform „fidelio“ (www.myfidelio.at) und der Wiener Staatsoper dürfen sich „fidelio“-Abonnentinnen und -Abonnenten in der aktuellen sowie in den kommenden zwei Saisonen auf bis zu acht hochkarätige Produktionen pro Saison aus dem Haus am Ring freuen, die als Live-Stream übertragen werden. Der abschließende Höhepunkt der aktuellen Saison 2017/2018 wird die Live-Übertragung von „Falstaff“ am 30. Juni sein. Zusätzlich zum Live-Stream glänzt die Zusammenarbeit mit zwei besonderen Specials, die von der Staatsoper auf „fidelio“ übernommen werden:

Geboten wird dabei ein exklusiver Blick hinter die Kulissen des weltberühmten Hauses am Ring während der 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn und während der Pause. „fidelio“ bietet außerdem für jedes dieser Opernhighlights bis zu sechs Wiederholungen in den 72 Stunden nach der Live-Übertragung.

„fidelio“ – der digitale Klassik-Treffpunkt

Der digitale Klassik-Treffpunkt „fidelio“ von ORF und Unitel ist das Ticket zu spektakulären Konzert- und Opernveranstaltungen, zeigt Großereignisse der Musikgeschichte und vermittelt Hintergrundwissen auf höchstem Niveau. Jederzeit auf allen Endgeräten abrufbar, bietet „fidelio“ Top-Live-Events, regelmäßige Premieren, eine umfangreiche Klassithek und einen kuratierten 24-Stunden-Kanal. blog.myfidelio.at bietet darüber hinaus wissenswerte Anekdoten und Neuigkeiten aus der Welt der Klassik sowie Möglichkeiten zum Mitdiskutieren.

Rückfragen & Kontakt:

„fidelio“

Birgit Mülleder

(01) 87878 – DW 12452

https://www.myfidelio.at/presse