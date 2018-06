Bundesjugendvertretung: Rechtsanspruch auf Papa-Monat für alle Väter!

Im Vorfeld des bevorstehenden Vatertags macht die BJV darauf aufmerksam, dass Kinderbetreuung noch immer ungerecht verteilt ist.

Wien (OTS) - Seit 2011 gibt es die Möglichkeit auf den Papa-Monat. Dieser ermöglicht die gemeinsame Betreuung des Kindes mit der Mutter in den ersten Lebenswochen. Rechtsanspruch auf den Papa-Monat haben allerdings nur Männer im öffentlichen Dienst, alle anderen sind auf die Kulanz des Arbeitgebers oder gute Kollektivverträge angewiesen. „Väter müssen sich an der Betreuung ihres Kindes nach der Geburt beteiligen können, unabhängig davon, ob sie im Bundesdienst oder in der Privatwirtschaft tätig sind“, erklärt die Vorsitzende der Bundesjugendvertretung (BJV) Caroline Pavitsits. Die BJV fordert daher das Recht auf einen Papa-Monat für alle Väter.

Insgesamt braucht es eine gerechtere Aufteilung in der Kinderbetreuung zwischen Männern und Frauen. „Kinder sind nicht nur Frauensache. Der Staat muss hier mehr Aktivitäten setzen, um die Väterbeteiligung bei der Kinderbetreuung zu fördern. Das Recht auf einen Papa-Monat für alle wäre hier ein wichtiger Schritt“, so Pavitsits. „Auch weitere bewusstseinsfördernde Maßnahmen wären hier notwendig. Im vergangenen Jahr nahmen zum Beispiel nur rund 19% Väter Kinderbetreuungsgeld in Anspruch, das könnte schon noch deutlich mehr sein. Die Rahmenbedingungen und Anreize hierfür müssen von der Politik geschaffen werden“, ergänzt BJV-Vorsitzender Derai Al Nuaimi.

