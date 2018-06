AVISO: Morgen, Freitag, 9.30-12h, Palais Epstein: Klima-Dialog der Grünen: Österreichs Klimapolitik am Prüfstand - Grüne Strategien

Wien (OTS) - Der Grüne Bundessprecher Werner Kogler, der Grüne Europa-Abgeordnete Tom Waitz und die Grüne Bundesrätin Ewa Dziedzic laden zum Klima-Dialog der Grünen ins Palais Epstein/Parlament.

Thema: Die Klimastrategie der schwarz-blauen Regierung steht auf dem Prüfstand. Der Vorschlag der Koalition ist vor allem im europäischen Vergleich auffällig unambitioniert. In der anstehenden Ratspräsidentschaft setzt die Bundesregierung keine verbindlichen klimapolitischen Akzente. Ende des Jahres steht die nächste Klimakonferenz an: Österreich soll sich nicht als Trägerin der roten Laterne - also bei den letzten - präsentieren.

Ziel des Grünen Klima-Dialogs ist es, nach Diskussion mit ExpertInnen und VertreterInnen von NGOs eine Gesamtanalyse und eine alternative Klimastrategie auszuarbeiten.

9:30 Uhr

Begrüßung - Ewa Dziedzic, Bundesrätin der Grünen

9.40 Uhr

Key-note - Werner Kogler, Bundessprecher der Grünen

10.00 Uhr

Podiumsdiskussion zu „Die Klimastrategie der Bundesregierung“:

Leonore Gewessler, GLOBAL 2000

Stefan Moidl, IG Windkraft

Ulla Rasmussen, VCÖ - Mobilität mit Zukunft

Ingrid Felipe, stv. Landeshauptfrau Tirol

Moderation: Karin Fischer, Tageszeitung ÖSTERREICH

11.00 Uhr

Statement Manuel Grebenjak von „System Change not Climate Change“

11.15 Uhr

Dialog zu „Österreichs Klimapolitik in der Europäischen Union“:

Tom Waitz, Grüner Abgeordneter zum Europäischen Parlament

Judith Neyer, Klimaexpertin

ca 12:00 Uhr: Ende

Im Anschluss kleiner Imbiss

Die VertreterInnen der Medien sind herzlich willkommen

Grüner Klima-Dialog - Kogler, Waitz, Dziedzic und Gäste



Datum: 8.6.2018, 09:30 - 12:00 Uhr



Ort:

Palais Epstein

Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1010 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Grüne im Parlament

01-40110-6697

presse @ gruene.at