ORF SPORT + mit French-Open-Halbfinale

Auch am 8. Juni: Golf Shot Clock Masters und Fußball-WM-Qualifikation der Frauen

Wien (OTS) - Programmhighlights am Freitag, dem 8. Juni 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragungen von Tag 2 beim Golf Shot Clock Masters Atzenbrugg 2018 um 10.20 und 15.00 Uhr, von jenem Halbfinalspiel bei den French Open (Uhrzeit noch offen) ohne Dominic Thiem und vom Fußball-WM-Qualifikationsspiel der Frauen Finnland – Österreich um 16.55 Uhr, das „Yoga-Magazin“ um 22.00 Uhr und das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“ um 22.30 Uhr.

Vom 7. bis 10. Juni geht im Diamond Country Club in Atzenbrugg das Shot Clock Masters 2018 mit einer zukunftsweisenden Innovation über die Bühne. Das European Tour-Turnier in Österreich ist mittlerweile Fixbestandteil des Turnierkalenders geworden, aber heuer bekommt der Event mit der Einführung der „Shot Clock“ einen ganz besonderen Stellenwert.

Kommentator ist Michael Berger. Tag 2 ist von 15.00 bis 18.00 Uhr auch live in der ORF-TVthek zu sehen.

Das Halbfinal-Match Dominic Thiem – Marco Cecchinato (ITA) bei den French Open wird am Freitag, dem 8. Juni, live in ORF eins übertragen (genaue Uhrzeit ist noch nicht fixiert). Das andere Halbfinale zeigt ORF SPORT + live bzw. live zeitversetzt. Kommentator ist Dieter Derdak.

Das Fußball-Nationalteam der Frauen glaubt weiter an die Chance, beim FIFA Women’s World Cup 2019 in Frankreich dabei zu sein. Auch wenn der Gruppensieg und damit das direkte WM-Ticket an Spanien geht, ist die Teilnahme am Play-off der vier besten Gruppenzweiten für Österreich nach wie vor möglich. Dazu braucht es aber zunächst Auswärtssiege in Finnland und Israel. Die Begegnung in Helsinki am 8. Juni wird auf Kunstrasen ausgetragen. Kommentator ist Erwin Hujecek.

Das Behindertensport-Magazin „Ohne Grenzen“, moderiert von Miriam Labus, berichtet in dieser Ausgabe vom Int. Dressurturnier in Stadl-Paura. Zu Gast im Studio ist Dressurreiter Thomas Haller. Ebenfalls zu sehen sind Beiträge über die Behindertensportwoche in Schielleiten und über das Special Needs-Fußballturnier.

„Ohne Grenzen – Das Behindertensport-Magazin“ ist selbst barrierefrei – mit Audiokommentaren für blinde und sehbehinderte Menschen sowie mit Untertiteln (ORF TELETEXT Seite 777) für gehörlose und stark hörbehinderte Menschen.

