„Meder kennt jeder“ am Freitag im Bezirksmuseum 8

Wien (OTS/RK) - Der Josefstädter Liedertexter Erich Meder (1897 – 1966) schrieb gut ins Ohr gehende Worte zu den unvergessenen Melodien von Komponisten wie Hans Lang, Nico Dostal, Gerhard Winkler, Gerhard Jussenhoven und Heinz Sandauer. Im Festsaal des Bezirksmuseums Josefstadt (8., Schmidgasse 18) widmen sich Elisabeth Fellnhofer (Mezzosopran), Thomas Schmidt (Tenor) und Hangil Kim (Klavier) in einem Konzert am Freitag, 8. Juni, dem Schaffen des Textdichters.

Von Meder stammen zum Beispiel die Texte der Stücke „Der alte Sünder“, „Der alte Herr Kanzleirat“, „Hallo Dienstmann“ sowie „Liebe kleine Schaffnerin“. Beginn: 19.30 Uhr. Durch den Abend führt der Moderator Wolfgang Stanicek. Die Veranstaltung trägt den Titel „Meder kennt jeder“. Der Eintritt ist kostenlos. Für Spenden sind die Organisatoren dankbar. Weitere Informationen: Telefon 403 64 15 (Ehrenamtliche Museumsleiterin: Maria Ettl), E-Mail bm1080 @ bezirksmuseum.at.

Tipp für Sonntag: „Mozart Kunterbunt“ für Kinder

Am Sonntag, 10. Juni, kommt der Kultur-Verein „grossundklein“ ins Josefstädter Bezirksmuseum im 8. Bezirk in der Schmidgasse 18. Ab 10.00 Uhr wird dort für junge Menschen im Alter zwischen 2 und 7 Jahren ein „Interaktives Mitmach-Konzert“ mit dem Titel „Mozart Kunterbunt“ geboten. Eintrittspreise: 9 Euro für Kinder und 11 Euro für erwachsene Begleitpersonen. Mit Auszügen aus der „Zauberflöte“ und anderen Mozart-Werken wecken Minae Chung (Violine), Christo Popov (Klavier) und die Erzählerin Hristina Lazarova die Freude der jungen Zuhörerschaft an den bewegenden Kompositionen von Wolfgang Amadeus Mozart. Konzert-Anmeldungen und Auskünfte: Telefon 0660/581 33 96. Mitteilungen per E-Mail: office @ grossundklein.info.

