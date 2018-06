Lionbridge präsentiert auf der "LocWorld37 Warsaw" und bleibt Sponsor der Veranstaltung - ermöglicht es Marken, ihre Lokalisierungsstrategien zu verbessern

Waltham, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Lionbridge Technologies, Inc., eine der Plattformen globaler digitaler Kommunikation, die weltweit das größte Vertrauen genießen, gab heute bekannt, dass mehrere Vordenker des Unternehmens auf der LocWorld37 Warsaw an Forumsgesprächen teilnehmen und Sessions leiten werden. Darüber hinaus setzt Lionbridge sein jährliches Sponsoring der Veranstaltung fort.

Das Unternehmen schließt sich Branchenexperten an, um in informierenden, interessanten Sessions über die Themen "Lokalisierung" und "neuronale maschinelle Übersetzung" (NMT) zu sprechen.



WAS: Die LocWorld37 Warsaw

bringt verschiedene

Experten der

Sprachbranche zusammen

- für zwei Tage

gemeinschaftlicher

Gespräche mit dem

Fokus, Unternehmen bei

der Lokalisierung zu

unterstützen.

WANN: Donnerstag, 07. Juni

2018 von 09:00 Uhr bis

17:00 Uhr MEZ und

Freitag, 08. Juni 2018

von 9:00 Uhr bis 17:30

Uhr MEZ

WO: Hotel und

Tagungszentrum Hilton

Warschau (Hilton Warsaw

Hotel & Convention

Centre)

Grzybowska 63

00-844 Warschau, Polen

WER: Lionbridge wird auf der

LocWorld37 Warsaw als

"Bronze"-Sponsor

auftreten und während

der Veranstaltung am

Stand Nr. 126 seine

Plattform vorstellen.

SESSIONS Die Teilnehmer können

: auf der LocWorld37

Warsaw aus

verschiedenen Sessions

auswählen, die auf die

neuesten Trends und

besten Praktiken in

Übersetzung und

Lokalisierung eingehen.

Die Experten von

Lionbridge werden auf

der LocWorld37 Warsaw

drei Sessions

präsentieren:

"Lokalisierung neu

gedacht" (Rethinking

Localization) | 07.

Juni 2018, 13:30 Uhr

bis 14:15 Uhr MEZ

Präsentiert von Jay

Marciano, Direktor des

Bereichs "Maschinelle

Übersetzung" bei

LionbridgeIn dieser

Session wird Jay

Marciano ein Gespräch

darüber leiten, wie

sich die Lokalisierung

verändert und was wir

künftig auf dem Feld

erwarten können.

"NMT entmystifiziert -

ein Gespräch mit drei

Experten" (Demystifying

NMT in a Conversation

with Three Experts) |

08. Juni 2018, 09:00

Uhr bis 9:45 Uhr MEZ

Präsentiert von einem

Forum, darunter Jay

Marciano, Direktor des

Bereichs "Maschinelle

Übersetzung" bei

LionbridgeAls Teil

eines Forums

branchenführender

Experten wird Jay

Marciano an einem

Gespräch teilnehmen,

das Fragen zu NMT

aufgreift. Ziel ist es,

die neu aufkommende

Übersetzungstechnologie

zu entmystifizieren.

"Wie neuronale

maschinelle Übersetzung

möglich wurde" (How We

Went Neural) | 08. Juni

2018, 15:45 Uhr bis

16:30 Uhr MEZ

Präsentiert von

Magdalena Dombek,

Technische Leiterin bei

Lionbridge; und Justyna

Kokar,

Qualitätsleiterin bei

Lionbridge Dombek und

Kokar stellen bei

dieser Präsentation ein

Bewertungsmodell vor,

das zur Beurteilung der

von Google verfügbaren

NMT-Lösung entwickelt

wurde. Auf den

Erkenntnissen dieser

Beurteilung aufbauend

werden sich beide dazu

äußern, wie Lionbridge

einen NMT-Plan

umgesetzt hat, und

welche Maßnahmen

vorgesehen sind, um die

NMT-Qualität

fortlaufend messen zu

können.

Um auf Twitter an der Konversation teilzunehmen, nutzen Sie bitte den Hashtag #LocWorld37 und folgen @Lionbridge und @LocWorld, um Updates zu erhalten.



Informationen zu Lionbridge



Lionbridge befähigt mehr als 4.500 der weltweit führenden Marken, ihre weltweiten Marktanteile auszubauen und in intensiven Kontakt mit ihren Kunden und Gemeinschaften zu treten. Unsere innovative Cloud-Technologieplattform und unsere weltweite Gruppe von mehr als 400.000 Fachleuten ermöglichen detail-kritische Geschäftsverfahren wie Lokalisierung, digitales Marketing und Lösungen im Rahmen künstlicher Intelligenz, die die Konsistenz und Relevanz weltweiter Marken gewährleisten. Lionbridge, dessen Unternehmenszentrale sich in Waltham, Massachusetts befindet, betreibt Lösungszentren in 27 Ländern. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.lionbridge.com.

Rückfragen & Kontakt:

Lauren Palazzo

Text100

NALionbridge @ text100.com

+1-617-399-4909