„Bewusst gesund“ über neue Hallux-Operation

Außerdem am 9. Juni: Leichte Jause – Sommeraufstriche selbst gemacht

Wien (OTS) - Christine Reiler präsentiert das ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 9. Juni 2018, um 17.05 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Neue Hallux-Operation – Schrauben werden zu Knochen

Die Folgen von falschem Schuhwerk zeigen sich oft erst nach Jahrzehnten, und zwar nicht nur optisch in deformierten Füßen, sondern auch in Form von schmerzhaften Hallux-Valgus-Beschwerden. Spätestens wenn die Beschwerden zu stark werden, muss das Großzehengelenk in einer Operation quasi restauriert werden. Das bedeutet ganz konkret, den Knochen zu zerschneiden und neu zusammenzusetzen. Dazu sind kleine Schrauben nötig, die bis jetzt meistens aus Metall waren und zumindest bei manchen Patientinnen und Patienten nachträglich Komplikationen verursachten, die oft eine zweite OP zur Entfernung des Fremdkörpers nötig machten. Im Krankenhaus Speising hat man deshalb jetzt im Rahmen einer Studie die Qualität einer neuen Generation von auflösbaren Zehenschrauben genau unter die Lupe genommen. „Bewusst gesund“ hat die Expertinnen und Experten ebenso bei der Arbeit beobachtet wie eine Betroffene beim Gehen – und das nach Operationen an beiden Füßen. Gestaltung:

Christian Kugler.

Leichte Jause – Sommeraufstriche selbst gemacht

Immer mehr Menschen wollen oder müssen sich aus gesundheitlichen Gründen kohlehydratarm ernähren. Was vielen dabei rasch fehlt, ist eine gute Scheibe Brot. Gekaufte Eiweißbrote sind für viele keine Alternative, da sie mit Inhaltsstoffen wie Acrylamid oder Emulgatoren fast genauso viele Kohlenhydrate aufweisen wie klassisches Brot. Selbstgemachtes mit Topfen, Joghurt, Nüssen, Samen, Mandel- und Kürbiskernmehl ist hier die bessere Alternative. Und auch Brotaufstriche können ganz leicht selbst gemacht werden. Mit hochwertigen Pflanzenölen, frischem Gemüse, Urgetreide, Sprossen und Pilzen sind sie eine gesunde und einfache Ergänzung zum selbst gebackenen Low-Carb-Brot. Gestaltung: Denise Kracher.

Schluckstörung nach Schlaganfall – Logopädie hilft

Aufgrund zu hohen Blutdrucks und gleichzeitiger enormer körperlicher Belastung in der Arbeit erlitt der Montagetischler René Ruzek vor acht Monaten einen Schlaganfall. Seine rechte Körperseite ist gelähmt und er kann nicht mehr schlucken. Gleich im Krankenhaus beginnt nach der medizinischen Notversorgung die Therapie – damit diese wichtige menschliche Funktion so schnell wie möglich wieder erlernt werden kann. Gestaltung: Steffi Zupan.

„Bewusst gesund“-Tipp zum Thema Sport bei Übergewicht

Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn beantwortet Fragen der Zuseherinnen und Zuseher zum Thema Sport bei Übergewicht.

