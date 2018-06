Favoriten: „Arbeitersänger“ im Waldmüller-Zentrum

Wien (OTS/RK) - 6 Konzerte pro Jahr absolviert die traditionsreiche Gesangsgemeinschaft „Arbeitersängerbund Favoriten“. Der nächste Auftritt der ambitionierten Sängerinnen und Sänger steht bevor: Am Samstag, 9. Juni, wollen die Vokalistinnen und Vokalisten im „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38) das geneigte Publikum mit einem bunten Liederreigen erfreuen. Die Veranstaltung fängt um 18.00 Uhr an. Der Eintritt ist kostenlos. Spenden nehmen die Organisatoren gerne an. Informationen und Tisch-Reservierungen: Telefon 0660/464 66 14. Mitteilungen an den beliebten Chor via E-Mail:

asb.chor.10@gmx.at.

Das Programm wird vorab nicht verraten. Bei Konzerten im Sommer 2017 war beispielsweise Liedergut aus internationalen Filmen zu hören. Der Klangbogen reichte von „All You Need Is Love“ bis zu „Somewhere Over The Rainbow“. Neben dem vereinten Gesang spielt bei dem Chor die Geselligkeit eine Rolle. Neue Mitglieder sind willkommen. Dazu erklärt die Chor-Leitung: „Wir freuen uns über jede zusätzliche Stimme“. Das aktuelle Konzert organisieren die „Arbeitersänger Favoriten“ zusammen mit dem Verein „Kultur 10“. Auskünfte dazu: Telefon 0676/534 69 89. Kontaktaufnahme mit dem „Kultur 10“-Team via E-Mail: waldmuellerzentrum @ chello.at.

Allgemeine Informationen:

Arbeitersängerbund Favoriten:

http://asbfavoriten.arbeitersaenger.info/index.php/aktuell

Verein „Kultur 10“:

www.wien-favoriten.at

Kultur-Angebote im 10. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Oskar Enzfelder, Stadtredaktion

01/4000-81057

oskar.enzfelder @ wien.gv.at

www.wien.gv.at/rk