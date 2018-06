Naturverbundenheit neu erleben

Die Sommersaison ist eröffnet.

Völlan/Lana bei Meran (OTS) - Frühlingsgefühle, Sonnenschein und die saftige Natur locken ins schöne Südtirol und ins ALPIANA RESORT in Völlan, nahe Meran.Und für die Sommermonate hat das Resort die richtigen Zutaten bereitgestellt, um ein natürliches, erfrischend leichtes Urlaubsgericht à la ALPIANA zu servieren… man nehme: 1 Portion Sonnenschein, 30 g Aktiverlebnis, 40 g Entspannung, 50 g kulinarischen Genuss, 2 EL Natur pur und eine Prise alpin-mediterranes Flair. Fertig ist das Urlaubgericht!



Das ALPIANA RESORT – mit gesamt 58 Zimmern und Suiten – begeistert täglich mit Gaumenfreuden aus dem Restaurant ALPIANUM, Erholungsmöglichkeiten im ALPIANA-SPA und einem umfangreichen Aktivprogramm. Ob Single, Paar oder Familie, der Sommerurlaub lässt sich ganz individuell gestalten.



„50 Shades of Green“

Das „Green“ ist im ALPIANA RESORT nicht nur in den veganen Köstlichkeiten enthalten, auch rund um das Urlaubsresort kann man viel „green nature“ erleben. Beim Erklimmen der umliegenden Alpengipfel hat man einen unglaublichen Blick auf saftig grüne Wiesen und Wälder. Beim genüsslichen Radfahren kommt man an blühenden Obstgärten und Weinbergen vorbei. Beim Spazieren durch die Almwiesen kann man Blumen aller Art bestaunen. Man könnte noch viel mehr aufzählen, doch dieses Mal wird ein besonderes Naturerlebnis – das Waldbaden – vorgestellt.





Shinrin Yoku – neu, aber ursprünglich

Shinrin… was? Ist das ein Kampfsport? Keine Sorge, es geht um etwas ganz Sanftes. Es ist ein Trend aus Japan, der jetzt verstärkt nach Europa kommt. Shinrin Yoku bedeutet übersetzt so viel wie „Baden in der Atmosphäre des Waldes“. Und nein, man schwimmt nicht im Waldmoos, es geht vielmehr um den Stressabbau in der Natur. Haben wir das nicht schon vor Jahrzehnten gemacht? Ja, vermutlich haben unsere Vorfahren einfach „Waldspaziergang“ dazu gesagt. Dennoch wurde es 1982 von japanischen Wissenschaftlern belegt, dass das Waldbaden Gesundheit und Entspannung fördert. Es stärkt das Immunsystem, bringt den Hormonhaushalt in Balance und beruhigt die Nerven. Nun folgt auch das ALPIANA RESORT diesem Trend und bietet ALPINES WALDBADEN an. Man lernt die Grundlagen des Shinrin Yokus, übt, seinen Körper besser wahrzunehmen, und erkundet den Wald auf eine neue Art und Weise. Für ALPIANA RESORT-Gäste ist dieser geführte Waldspaziergang inklusive, externe Gäste können dies für 45,00 € buchen.



Rückfragen & Kontakt:

ALPIANA RESORT

Familie Margesin

Völlan/Lana bei Meran in Südtirol

+39 0473 568 033

info @ alpiana.it

www.alpiana.com



PR Kontakt

Oberhauser Consulting GmbH

Gabriele Trinker

+43 664 88 250 299

trinker @ oberhauser-consulting.at