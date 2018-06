Am 13.6. im ORF RadioKulturhaus: „Aus dem Archiv“ mit Chris Lohner

Wien (OTS) - Am Mittwoch, den 13. Juni (19.30 Uhr) gibt es einen Rollentausch bei „Aus dem Archiv“: Dieses Mal steht die Moderatorin der Sendereihe selbst im Mittelpunkt – ein Abend mit der Moderatorin, Schauspielerin, Sprecherin und Autorin Chris Lohner im Großen Sendesaal des ORF Radiokulturhauses. Ö1 Moderator Bernhard Fellinger führt durch diese Spezial-Ausgabe. Als weitere Gäste begrüßt er Dagmar Koller, Gery Keszler, Fritz von Friedl und Alfred Komarek. Gemeinsam denken sie mit Chris Lohner an ihre beruflichen Höhepunkte zurück und sprechen über künftige Pläne. Die Veranstaltung kann auch via Video-Livestream unter http://radiokulturhaus.orf.at miterlebt werden.

Chris Lohner gehört seit Jahrzehnten zur österreichischen Identität – erstaunlich, wenn man bedenkt, wie viele Jahre sie im Ausland gelebt hat: als Stipendiatin in den USA, als Model in Italien, Frankreich, der Schweiz und Deutschland. Dem Publikum ist sie vertraut, aber doch jederzeit für Überraschungen gut. Das gehört zur Inszenierung ihres Lebens als öffentliche Frau in immer neuen Varianten und Facetten: Moderatorin und Sprecherin in Rundfunk und Fernsehen, Journalistin, Schauspielerin, Bestseller-Autorin und legendäre Stimme der Österreichischen Bundesbahnen. So nebenbei sammelte sie hochkarätige Auszeichnungen wie die Goldene Romy, das Goldene Verdienstzeichen des Landes Wien, das Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich und – ihr besonders lieb und wichtig – den Greineckerpreis für Zivilcourage. Dieser Preis wurde ihr für ihre Arbeit in Afrika, „Good Will Ambassador“, im Dienste von „Licht für die Welt – Christoffel Entwicklungszusammenarbeit“ verliehen. Außerdem ist sie Ehrenmitglied des WWF Österreich, und wenn Zeit bleibt, widmet sie sich ihrem eigenen Charity-Projekt „it fits – Hilfe, die passt“. Die Zuspielungen aus dem ORF Archiv präsentiert Regina Nassiri. Der Eintritt beträgt EUR 27,-; mit ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50% ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 10% Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).

