Diesner-Wais: Kinder und Jugendliche brauchen individuelle Betreuung

ÖVP-Volksanwaltschaftssprecherin über den Kinderrechtebericht der Volksanwaltschaft

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Seit 40 Jahren prüft die Volksanwaltschaft die öffentliche Verwaltung und hat sich in dieser Zeit zu einem unverzichtbaren und maßgebenden Prüforgan des Parlaments entwickelt. Die Berichte der Volksanwaltschaft werden öffentlich und politisch wahrgenommen, diskutiert und dienen immer wieder als Grundlage für notwendige Veränderungen. „Im Laufe der letzten Jahrzehnte kann die Volksanwaltschaft somit eine mehr als eindrucksvolle Leistungsbilanz aufweisen, und wir unterstützen dieses unabhängige Organ von Seiten der Politik und des Parlamentarismus“, sagt die ÖVP-Volksanwaltschaftssprecherin Abg. Martina Diesner-Wais anlässlich der beiden Sitzungen des Volksanwaltschaftsausschusses, die diese Woche im Parlament stattfinden. „Die Bürgerinnen und Bürger haben Vertrauen in diese Institution.“

In der heutigen Sitzung des Ausschusses steht der Sonderbericht der Volksanwaltschaft über Kinder und ihre Rechte in öffentlichen Einrichtungen auf der Tagesordnung. „Die ÖVP ist die Familienpartei. Gerade in unserer Verantwortung für die Kinder in unserem Land sind wir für diesen Bericht dankbar und schauen genau hin, wenn es um die Darstellung der Situation fremduntergebrachter Kinder und Jugendlicher geht. Denn für uns ist jeder einzelne Fall, jede Gewaltsituation um eine zu viel. Die Lösung liegt nicht darin, alle Fälle über einen Kamm zu scheren. Die Kinder und Jugendlichen müssen individuell gesehen, geschützt, gefördert und betreut werden. Dafür braucht es natürlich Personal, Zeit und Geld.“

In diesem Zusammenhang lobt Diesner-Wais die Jugendwohlfahrt in Österreich, legt aber Wert darauf, „dass Kinder in einem sicheren familiären Umfeld nach wie vor am besten aufgehoben sind. Das wollen wir unterstützen und fördern. Niemand soll in einer schwierigen Lebenssituation alleine gelassen werden. Das ist für uns als Familienpartei oberstes Anliegen.“

Abschließend unterstrich Diesner-Wais die gute Zusammenarbeit der Volksanwälte in der Volksanwaltschaft selbst und mit der Politik und Öffentlichkeit und hob hervor, dass „die Bürgerinnen und Bürger zu Recht großes Vertrauen in diese Institution haben.“

