60 Maßnahmen für ein lebensfreundliches Österreich

aktion leben österreich legt ihren Maßnahmenkatalog für ein lebensfreundliches Österreich vor. Mit 60 konkreten Vorschlägen wendet sich der Verein an die Politik.

Wien (OTS) - „Österreich braucht ein vertieftes Bewusstsein für den Wert und die Würde menschlichen Lebens. Dazu legen wir 60 konkrete Maßnahmen für wichtige Phasen im Leben eines Menschen vor“ , erklärt Martina Kronthaler. „Wie kann Eltern-Werden und Eltern-Sein in Österreich erleichtert werden? Was muss getan werden, um ungeplanten Schwangerschaften vorzubeugen? Wie bereiten wir Jugendliche auf Lebens-Themen besser vor? Warum muss das Kindeswohl bei neuen Techniken am Lebensanfang mehr bedacht werden? Wie sichern wir, dass Menschen am Ende ihres Lebens nicht allein bleiben? Diese Themen sind für uns alle wichtig. Unser Maßnahmenkatalog wird in den nächsten Jahren der Leitfaden für unsere politischen Forderungen und Gespräche sein.“

Kinder sollen willkommen sein



„Wir wünschen uns eine Gesellschaft, in der Kinder willkommen sind, die Eltern in ihrer Leistung würdigt und von Anfang an in Krisensituationen unterstützt“ , stellt aktion leben dem neuen Maßnahmenkatalog von aktion leben österreich voran. „Es fehlt ein Gesamtkonzept, das den Lebensanfang in seiner Bedeutung ernst nimmt und daran arbeitet, Kindern ein besseres Ankommen in dieser Welt zu schenken“ , so Kronthaler.

Konkret und aus der Praxis abgeleitet

Der Maßnahmenkatalog schlägt den Bogen von Ideen zur professionellen Begleitung von Frauen in der Schwangerschaft bis zur Familien- und Sozialpolitik und dem menschenwürdigen Umgang mit neuen Technologien am Lebensanfang. "Wir wissen, wie viel Probleme es macht, wenn Anträge monatelang liegen bleiben, wenn Jungfamilien keine leistbare Wohnung finden oder wenn Paare nicht wissen, wie sie ihre Fruchtbarkeit schützen und erhalten können und deshalb keine Kinder bekommen können“, betont Kronthaler. „Unsere Vorschläge sind konkret umsetzbar.“

Der Maßnahmenkatalog von aktion leben österreich ist auf der Homepage des Vereins zu finden.



