Wölbitsch ad Gaal: Rote Wohnpolitik zeigt völlige Realitätsverweigerung

Schluss mit Alibiankündigungen – ÖVP Wien fordert Wohnpolitik mit Weitblick und regelmäßige Gehaltschecks

Wien (OTS) - „Die ausweichenden Antworten von Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal zeigen die völlige Realitätsverweigerung der rot-grünen Stadtregierung in der Wohnpolitik. Zigtausende leerstehende Gemeindewohnungen, monatelange Vergabeprozesse von Wohnungen nach Sterbefällen und vernichtende Rechnungshofberichte – in der SPÖ-Wohnbaupolitik krankt es an allen Ecken und Enden. Ein Kurswechsel ist nicht erkennbar, scheinbar will Gaal weiterwursteln“, so Stadtrat Markus Wölbitsch zu den Aussagen der SPÖ-Wohnbaustadträtin.

Die Wienerinnen und Wiener haben längst eine Wohnbaupolitik mit Weitblick verdient, anstatt der ständigen Alibiankündigungen aus der Stadtregierung. Leistbares Wohnen für die Menschen dieser Stadt zu ermöglichen hat für die ÖVP Wien höchste Priorität. „Es kommt auf jede einzelne Wohnung an. Wir vermuten, dass bis zu 20.000 Gemeindewohnungen leer stehen! Das wären rund 10 Prozent aller Wiener Sozialbauten. Die Vergabe leerstehender Wohnungen muss dringend reformiert und beschleunigt werden!“

Unumgänglich sind für den ÖVP-Stadtrat auch die Gehaltschecks in Gemeindebauten. Nur damit sind transparente und faire Vergaben von Gemeindewohnungen möglich. „Es sollen jene eine Wohnung bekommen, die sie dringend brauchen. Der Gehaltscheck ist deshalb auch Teil des Regierungsprogramms auf Bundesebene. Wir fordern Bürgermeister Ludwig und seine Stadtregierung auf, endlich eine Kurskorrektur im Sinne der Wienerinnen und Wiener einzuleiten“, so Markus Wölbitsch abschließend.

