Wien-Ottakring: Festnahme von zwei Taschendiebinnen

Wien (OTS) - Im Zuge einer Schwerpunktstreife sind Beamte der EGS (Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität) am 05. Juni 2018 im Bereich des Elterleinplatzes auf zwei Frauen (26, 36) aufmerksam geworden, welche aufgrund ihrer auffälligen Verhaltensweise unter Observation gestellt wurden. Die Beschuldigen betraten verschiedene Banken und hielten nach möglichen Opfern Ausschau. In weiterer Folge fuhren sie mit der Straßenbahn in den 16. Bezirk und sind dort gegen 11.50 Uhr in einer Bankfiliale am Richard Wagner-Platz auf ihr 90-jähriges Opfer aufmerksam geworden. Sie folgten der 90-Jährigen bis in ein Bekleidungsgeschäft am Schuhmeierplatz, wo es in weiterer Folge zu einem Diebstahl gekommen ist. Die 26 – und die 36-Jährige wurden noch vor Ort festgenommen. Die weiteren Ermittlungen erfolgten durch das Landeskriminalamt Wien (ARGE Taschendiebstahl). Aufgrund umfangreicher Ermittlungen stehen die beiden Frauen im Verdacht mindestens 19 Diebstähle ähnlicher Art begangen zu haben. Es stellte sich heraus, dass die 36-Jährige bereits 2016 und 2017 aktiv in öffentlichen Verkehrsmitteln Geldbörsen ihrer Opfer gestohlen hatte. Gegen sie bestand bereits eine Festnahmeanordnung. Die 26-Jährige suchte gezielt in Banken nach ihren Opfern um anschließend die Bargeldbehebungen zu stehlen. Insgesamt entstand ein Schaden von ca. 45.000 Euro.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecherin Irina STEIRER

+43 1 31310 72116

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at