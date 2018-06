3Business WorldWide: internationale Minuten & Daten inklusive.

Wien (OTS) - - Neuer 3Business Tarif für alle mit Geschäftskontakten außerhalb der EU.

- Für alle mit EU-Kontakten: 3Business Premium ab 7. Juni mit 30 statt 20 GB.

- In Kombination mit Top-Handys ab 0 €.

Drei vervollständigt sein Portfolio für Geschäftskunden mit einem neuen Tarif mit weltweiten Einheiten. 3Business WorldWide inkludiert neben unlimitierten Minuten und SMS (österreichweit und innerhalb der EU) und 100 GB (davon 31 GB innerhalb der EU) 300 Minuten für Anrufe von Österreich aus in die ganze Welt sowie 300 Minuten und 300 MB für Roaminggespräche und Datenroaming weltweit um 69€ pro Monat.

Mit 3Business WorldWide müssen sich Unternehmer, die regelmäßig international unterwegs sind, keine weiteren Gedanken über ihre Mobilfunkrechnung machen.

Für Europa und die USA: 3Business Premium, jetzt mit 30 GB.

Businesskunden, die ihre Kontakte vor allem innerhalb Europas und den USA pflegen, erhalten mit 3Business Premium den idealen Tarif. Um 29€ monatlich bietet 3Business Premium neben unlimitierten Minuten und SMS österreichweit und in der EU ab 7.Juni 30 GB statt bisher 20 GB mobile Daten (davon 30 GB innerhalb der EU- also das gesamte Datenvolumen!).

Neben dem 3DatenPolster, mit dem 3Business Premium-Kunden unverbrauchte Daten am Monatsende mitnehmen, telefonieren und surfen sie in Europa (inkl. Schweiz und Türkei) und den USA dank inkludiertem 3FeelLikeHome wie daheim.



Individuell zusammenstellbar: 3Business Flex, ab 4 € monatlich.

Für Mitarbeiter, die primär in Österreich arbeiten und zum Beispiel nur saisonal angestellt sind, bietet Drei den individuell zusammenstellbaren 3Business Flex Tarif. Unternehmer können aus 19 optionalen Tarifbausteinen wählen und so den für ihr Unternehmen optimalen, monatlich adaptierbaren Tarif zusammenstellen.

Günstige Top-Handys zum Businesstarif von Drei.

Drei bietet in Kombination mit seinen Businesstarifen günstige, hochwertige Smartphones. So erhalten Sie im 3Business Premium z.B. das neue Huawei P20 oder das Samsung A8 um 0 €.

Die 3Business Tarife sind in allen 3Shops, 3Business Centern und auf www.drei.at/business einlösbar. Mehr auf www.drei.at/business.





Über Drei.

Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 2017 einen Umsatz von 812 Mio. Euro und zählt rund 3,7 Mio. Kunden. Seit seinem Start im Jahr 2003 gilt das Unternehmen als Pionier bei einfachen Lösungen für das digitale Leben, wie etwa schnellem mobilem Internet für zuhause, 3MobileTV oder Film- und Musik-Diensten. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Mobilfunk-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das dichteste und leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Im führenden Netztest des unabhängigen Fachmagazins connect ist Drei bereits mehrfach als Gesamtsieger hervorgegangen. Drei erzielte bei Österreichs größtem Service-Ranking zum zweiten Mal in Folge den besten Platz in der österreichischen Telekommunikations-Branche und damit den Titel „Service-Champion“ (8/2017). Beim Business-Tarife-Test der Österreichischen Gesellschaft für Verbraucherstudien ging Drei als Gesamtsieger hervor und konnte auch den Sieg bei Angebotsumfang, Tarifen & Konditionen erlangen (ÖGVS 2/2017). Am 31. Oktober 2017 schloss Hutchison Drei Austria die Übernahme von Tele2 Austria ab.

