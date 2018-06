Hangzhou Tourism Commission organisiert Festakt zur Begrüßung von Fans in New York

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Als Dankeschön an ihre Fans für deren Unterstützung veranstaltet die Hangzhou Tourism Commission ein Kulturfest in New York, um den 5. Jahrestag von Hangzhous Engagement für die Bewerbung der zahlreichen touristischen Attraktionen der Stadt zu begehen.

Hangzhou bedankt sich bei seinen Fans mit einer besonderen Feier

Das Fest findet unter dem Namen "Hi 5 Hangzhou Fan Gala" am 16. Juni 2018 um 14 Uhr ET in der Vanderbilt Hall im Grand Central Terminal in New York City statt. Die Gala, die mit einer Reihe von der Tourismuskommission veranstalteten festlichen Aktivitäten ihren Höhepunkt erreichen wird, besteht aus zwei Veranstaltungen - eine der Öffentlichkeit zugängigen Ausstellung zwischen 14 Uhr und 16:30 Uhr ET sowie einer privaten Vorführung für eingeladene Gäste zwischen 17:30 Uhr und 19 Uhr ET.

Der berühmte chinesische Pianist Lang Lang, einer der aktivsten Facebook-Fans von Hangzhou und auch als "Botschafter des Kaiserkanals Hangzhou" bekannt, wurde zur Feier eingeladen, wo er während der Privatveranstaltung ein Klavierkonzert mit traditioneller Musik aus Hangzhou vortragen wird. "Ich bin begeistert, an der Gala teilnehmen und vor den Einwohnern New Yorks auftreten zu dürfen", erklärte Lang Lang stellvertretend für Tausende von Hangzhou-Fans. "Die atemberaubende Landschaft von Hangzhou hat mich schon immer bezaubert und inspiriert, und meine Liebe für diese malerische Stadt durch meine Musik ausdrücken und teilen zu können, ist für mich zweifellos eine Ehre."

Während der Veranstaltung werden in der Vanderbilt Hall vier Bereiche mit interaktiven Displays eine traditionelle wie auch moderne chinesische Atmosphäre erzeugen. Vorgestellt wird das reiche Erbe Hangzhous mit Tee, Seide und Faltfächern und mithilfe von VR-Tools können Besucher versuchen, die Stadt Hangzhou nach ihren Vorstellungen zu zeichnen. Ebenfalls auf dem Programm stehen Musik- und Tanzaufführungen, die Schwung in die Feier bringen sollen.

Hangzhou beheimatet unzählige chinesische Kulturreichtümer und ist Hauptsitz der Alibaba Group und verschiedener Tech-Unternehmen. In den letzten fünf Jahren hat es die Stadt meisterhaft verstanden, das traditionelle und moderne China über große Social-Media-Plattformen wie Facebook (facebook.com/Hangzhou.China), Twitter (twitter.com/hangzhou_china) und Instagram (instagram.com/hangzhou_china) zu einem einzigartigen Erlebnis zu kombinieren.

Für die Gala stehen eine begrenzte Anzahl an Freikarten, insgesamt 300 Stück, zur Verfügung, für die Sie sich online über die offizielle Website https://www.hi5hangzhou.com registrieren können. Teilnehmer der Gala erhalten die Chance, zwei (2) Hin- und Rückflugtickets nach Hangzhou mit einem Hotelaufenthalt von 4 (vier) Übernachtungen zu gewinnen.

Das Programm wird u. a. durch die Wensli Group Co., Ltd, Travelport, Sofitel Hangzhou Westlake und das Four Seasons Hotel Hangzhou at West Lake gesponsert.

